Чт, 13.02.2020
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Коктейль на День всех влюбленных - страстная нежность

ФОТО: Пресс-фото

В канун Дня святого Валентина сеть магазинов AlkOutlet предлагает прекрасный рецепт коктейля, которым удивить свою вторую половинку.

В этом напитке нотки крепкого алкоголя гармонично сочетаются с чарующим мягким вкусом, поэтому коктейль станет пикантным дополнением к романтическому ужину. 

Prosecco коктейль с малиной, личи и ноткой тимьяна

Ингредиенты:

  • 150 мл охлажденного ликера Malibu (или другого)
  • 100 мл охлажденной водки 
  • 400 г кокосового молока
  • 125 г свежей или замороженной малины
  • 100 мл воды
  • 4 столовых ложки сахара
  • Маршмэллоу, листья мяты, малина или другое украшение для подачи 

Приготовление:

  1. Приготовить сироп - в кастрюльку положить малину, воду и сахар. Довести до кипения и варить примерно 2-3 минуты, пока сироп не загустеет. Остудить. 
  2. Сироп вместе со всеми остальными ингредиентами тщательно размешать в блендере в однородную смесь. 
  3. Украсить малинной, мятой, маршмэллоу или другими любыми сладостями и наслаждаться в прекрасной компании.

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