Коктейль на День всех влюбленных - страстная нежность

В канун Дня святого Валентина сеть магазинов AlkOutlet предлагает прекрасный рецепт коктейля, которым удивить свою вторую половинку.
В этом напитке нотки крепкого алкоголя гармонично сочетаются с чарующим мягким вкусом, поэтому коктейль станет пикантным дополнением к романтическому ужину.
Prosecco коктейль с малиной, личи и ноткой тимьяна
Ингредиенты:
- 150 мл охлажденного ликера Malibu (или другого)
- 100 мл охлажденной водки
- 400 г кокосового молока
- 125 г свежей или замороженной малины
- 100 мл воды
- 4 столовых ложки сахара
- Маршмэллоу, листья мяты, малина или другое украшение для подачи
Приготовление:
- Приготовить сироп - в кастрюльку положить малину, воду и сахар. Довести до кипения и варить примерно 2-3 минуты, пока сироп не загустеет. Остудить.
- Сироп вместе со всеми остальными ингредиентами тщательно размешать в блендере в однородную смесь.
- Украсить малинной, мятой, маршмэллоу или другими любыми сладостями и наслаждаться в прекрасной компании.