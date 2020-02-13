Жан-Поль Готье рассказал Собчак о своём печальном каминг-ауте и назвал самого красивого россиянина

В ходе программы Собчак спросила модельера, нравится ли ему, как одеты россияне и как он оценивает уличную моду страны.

"Да, мне нравится, как выглядят русские люди. Особенно я люблю русские прически. К примеру, этот бритый парень! С таким классным хвостиком, — сказал Готье, говоря о мужчине с бородой, на макушке у которого был небольшой хвост, а остальная часть головы у него была обрита. Модельер отшутился, что мужчина похож на Тараса Бульбу.

Кутюрье также погрузился в воспоминания детства и юности. Готье, который не скрывает своей нетрадиционной ориентации, поведал, что с детства понимал свою особенность.

Когда сверстники вокруг играли в футбол, его же больше интересовал плюшевый мишка - восприятие жизни в целом было более чувственным.

Затронули и тему любви. Когда Готье влюбился в парня по имени Францис, тот ответил ему взаимностью. Молодые мужчины решили раскрыть свой секрет родителям. Мама Франциса была религиозной итальянкой.

"Это закончилось скандалом. (..) Она (мама Франциса) сказала, что предпочитает видеть сына мёртвым, нежели геем. Да, это ужасно. Они не говорили много лет, и только когда у него обнаружили СПИД, она была рядом, заботилась о нём и была даже приветлива со мной. Она до сих пор жива, мы общаемся. Она изменилась, но то, как она отреагировал в первый раз - говорило католическое воспитание.

Всё это неприятно, когда родители не принимают своих детей. Это оставляет след в душе на свою жизнь.

Я ни к коем случае не говорю, что он умер из-за этого, но, когда другие люди не принимают, это больно", — рассказал модельер Собчак.

В свою очередь, реакция родителей Готье была абсолютно иной. Мама Готье только спросила, любят ли они друг друга. Отец тоже смело принял эту новость.

"Он никогда не стеснялся меня", — вспоминает в программе кутюрье, отметив, что и лишних вопросов он не задавал.

Ещё одним из интересных моментов передачи, стал выбор самого красивого россиянина. Сложно поверить, однако среди победителей оказался известный интеллектуал Анатолий Вассерман. Когда нужно было выбирать женщин, то лидером стала экс-сенатор Валентина Петренко.

Напомним, в каждой передачи Собчак предлагает "суперигру". Она показывает снимки знаменитостей, из которых гость выбирает одну. В итоге по окончанию отбора остаётся всего одно фото.

Изначально конкуренцию Вассерману составил Алексей Венедиктов. Его фотографию Готье сразу отложил, а про известного интеллектуал отметил:

"Мне нравится, что он сам в восторге от того, как выглядит. Здесь много самоиронии. И все эти штуки в карманах…".

Стоит отметить, что Сергея Зверева Готье назвал "жертвой моды", однако он отметил его корону. Но всё равно победителем "суперигры" стал Анатолий Вассерман. Кутюрье высоко оценил самобытность мужчины.

Помимо этого в программе Готье: рассказал Какую роль играет социальная позиция в современной моде;

вспомнил как зоозащитники облили краской вещи из его коллекции;

оценил пошлую шутку про Кельвина Кляйна;

придумал наряд для Греты Тунберг.