Россия предложила расследовать дело сбитого малазийского Boeing в Москве; Нидерланды отказались

Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус в среду, 12 февраля, сообщил, что в октябре 2019 года Россия отправила письмо с вопросом, не рассматривают ли Нидерланды возможность судить подозреваемых в Москве.

"Министерство ответило, что перенос делопроизводства по трем подозреваемым в Москву невозможен и не рассматривается", - указал Грапперхаус. По его словам, правительство Нидерландов полностью доверяет местному суду, независимому и качественному.

В этом месяце прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения четырем подозреваемым в причастности к крушению малазийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году и вызвала их на процессуальные мероприятия.

Международная следственная комиссия в июне прошлого года идентифицировала четырех подозреваемых по делу о крушении самолета. Это граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

Как сообщалось, следствие считает, что они несут ответственность за организацию доставки зенитно-ракетного комплекса "Бук" из России на контролируемую сепаратистами территорию в Восточной Украине.

Суд начнется 9 марта и пройдет по законам Нидерландов. Заседания будут транслироваться по Интернету.