Россия предложила расследовать дело сбитого малазийского Boeing в Москве; Нидерланды отказались

Нидерланды отклонили предложение России судить в Москве подозреваемых в причастности к крушению малазийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус в среду, 12 февраля, сообщил, что в октябре 2019 года Россия отправила письмо с вопросом, не рассматривают ли Нидерланды возможность судить подозреваемых в Москве.
"Министерство ответило, что перенос делопроизводства по трем подозреваемым в Москву невозможен и не рассматривается", - указал Грапперхаус. По его словам, правительство Нидерландов полностью доверяет местному суду, независимому и качественному.
В этом месяце прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения четырем подозреваемым в причастности к крушению малазийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году и вызвала их на процессуальные мероприятия.
Международная следственная комиссия в июне прошлого года идентифицировала четырех подозреваемых по делу о крушении самолета. Это граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.
Как сообщалось, следствие считает, что они несут ответственность за организацию доставки зенитно-ракетного комплекса "Бук" из России на контролируемую сепаратистами территорию в Восточной Украине.
Суд начнется 9 марта и пройдет по законам Нидерландов. Заседания будут транслироваться по Интернету.
Летом 2014 года лайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.