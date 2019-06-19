Катастрофа MH17: следствие назвало имена подозреваемых. Трое из них - россияне

Это россияне - бывший командующий силами самопровозглашённой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), его заместитель Сергей Дубинский (позывной Хмурый), заместитель Дубинского Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот), пишет "Радио Свобода".

Их объявят в международный розыск. Предположительно, судебный процесс по делу начнется 9 марта 2020 года.

Следствие считает, что они несут ответственность за организацию доставки зенитнор-ракетного комплекса "Бук" из России на контролируемую сепаратистами территорию в восточной Украине.

Следствие не будет запрашивать экстрадицию подозреваемых из России и Украины, потому что законодательство двух стран не предусматривает возможность выдачи граждан.

Расследование не закончено - следователи продолжат поиск виновных в катастрофе. Прокуратура может предъявить обвинения ещё четверым обвиняемым - предполагается, что экипаж "Бука" мог быть из России.

Обвинения международной следственной группы прокомментировал Игорь Стрелков. Он заявил "Интерфаксу", что войска донецких сепаратистов не сбивали "Boeing 777". Он отказался давать показания следствию.

В свою очередь исследовательская группа Bellingcat назвала имена донецких сепаратистов, причастных к доставке на восток Украины "Бука".

Подозреваемые были идентифицированы на основе записей более 150 тысяч телефонных переговоров сепаратистов с российскими военными, перехваченных Службой безопасности Украины.

Ранее Bellingcat и Объединенная следственная группа, занимающаяся расследованием авиакатастрофы, пришли к выводу, что "Бук" принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, дислоцированной в Курске, напоминает "Медуза".

ФОТО: Bellingcat

Игорь Гиркин (Стрелков, "Стрелок") ФОТО: Bellingcat

Игорь Гиркин (Стрелков, "Стрелок"), гражданин России, 1970 года рождения, в 2014 году занимал должность министра обороны ДНР

Утром 18 июля, на следующий день после катастрофы MH17, обсуждал по телефону возвращение ракетной установки "Бук" на территорию России. Все сепаратисты, причастные к запуску ракеты из "Бука", были его подчиненными, следовательно, утверждает Bellingcat, он был в курсе всех деталей операции.

Стрелков сейчас живёт в Москве.

Сергей Дубинский ФОТО: Bellingcat

Сергей Дубинский, "Хмурый", родился в 1962 году на территории Украины, в 2014 году был главой ГРУ ДНР

По данным расследователей, именно Дубинский попросил доставить "Бук" на восток Украины для помощи сепаратистам. По данным Bellingcat, его группа, "возможно, сыграла ключевую роль в принятии решения сбить MH17 — предполагая, что это вражеский самолет". Сейчас живет в Ростовской области.

Олег Пулатов ФОТО: Bellingcat

Олег Пулатов, позывные "Гюрза" и "Халиф", гражданин России.

Бывший российский военнослужащий из Ульяновска, подчиненный Дубинского, начальник второго департамента ГРУ ДНР.

Пулатов в 2017 году писал, что находится "на нашей территории" [по контексту можно предположить, что речь идёт о России], пишет "Радио Свобода".

Леонид Харченко ФОТО: Bellingcat

Леонид Харченко, позывной "Крот", гражданин Украины, 1972 год рождения

В 2014 году начальник разведывательного батальона "Крот" второго департамента ГРУ ДНР, до этого — командир гарнизона в украинском городе Константиновка.