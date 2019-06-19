Катастрофа MH17: следствие назвало имена подозреваемых. Трое из них - россияне

В среду, 19 июня, прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения в причастности к крушению малазийского Boeing 777 (рейс MH17) в 2014 году в адрес троих россиян и одного гражданина Украины. Их имена были объявлены на пресс-конференции Международной следственной группы по делу в Ньивегейне.
Это россияне - бывший командующий силами самопровозглашённой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), его заместитель Сергей Дубинский (позывной Хмурый), заместитель Дубинского Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот), пишет "Радио Свобода".
Их объявят в международный розыск. Предположительно, судебный процесс по делу начнется 9 марта 2020 года.
Следствие считает, что они несут ответственность за организацию доставки зенитнор-ракетного комплекса "Бук" из России на контролируемую сепаратистами территорию в восточной Украине.
Следствие не будет запрашивать экстрадицию подозреваемых из России и Украины, потому что законодательство двух стран не предусматривает возможность выдачи граждан.
Расследование не закончено - следователи продолжат поиск виновных в катастрофе. Прокуратура может предъявить обвинения ещё четверым обвиняемым - предполагается, что экипаж "Бука" мог быть из России.
Обвинения международной следственной группы прокомментировал Игорь Стрелков. Он заявил "Интерфаксу", что войска донецких сепаратистов не сбивали "Boeing 777". Он отказался давать показания следствию.
В свою очередь исследовательская группа Bellingcat назвала имена донецких сепаратистов, причастных к доставке на восток Украины "Бука".
Подозреваемые были идентифицированы на основе записей более 150 тысяч телефонных переговоров сепаратистов с российскими военными, перехваченных Службой безопасности Украины.
Ранее Bellingcat и Объединенная следственная группа, занимающаяся расследованием авиакатастрофы, пришли к выводу, что "Бук" принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, дислоцированной в Курске, напоминает "Медуза".
Игорь Гиркин (Стрелков, "Стрелок"), гражданин России, 1970 года рождения, в 2014 году занимал должность министра обороны ДНР
Утром 18 июля, на следующий день после катастрофы MH17, обсуждал по телефону возвращение ракетной установки "Бук" на территорию России. Все сепаратисты, причастные к запуску ракеты из "Бука", были его подчиненными, следовательно, утверждает Bellingcat, он был в курсе всех деталей операции.
Стрелков сейчас живёт в Москве.
Сергей Дубинский, "Хмурый", родился в 1962 году на территории Украины, в 2014 году был главой ГРУ ДНР
По данным расследователей, именно Дубинский попросил доставить "Бук" на восток Украины для помощи сепаратистам. По данным Bellingcat, его группа, "возможно, сыграла ключевую роль в принятии решения сбить MH17 — предполагая, что это вражеский самолет". Сейчас живет в Ростовской области.
Олег Пулатов, позывные "Гюрза" и "Халиф", гражданин России.
Бывший российский военнослужащий из Ульяновска, подчиненный Дубинского, начальник второго департамента ГРУ ДНР.
Пулатов в 2017 году писал, что находится "на нашей территории" [по контексту можно предположить, что речь идёт о России], пишет "Радио Свобода".
Леонид Харченко, позывной "Крот", гражданин Украины, 1972 год рождения
В 2014 году начальник разведывательного батальона "Крот" второго департамента ГРУ ДНР, до этого — командир гарнизона в украинском городе Константиновка.
Где Харченко находится сейчас, неизвестно, однако в 2017 году пользователь "ВКонтакте" Андрей Комчатов оставил под одним из постов Игоря Стрелкова несколько комментариев, из которых следует, что Крот был убит в России из-за того, что слишком много знал о причинах катастрофы. Следствие считает, что он может находиться на территории Украины, пишет "Радио Свобода".
Эдуард Гилазов, позывной "Рязань", родился в 1984 году на территории России. Гражданин России
В 2014 году командир первой разведывательной роты батальона "Крот", подчиненный Харченко. Числится пропавшим без вести с июля 2015 года.
Олег Шарпов, позывной "Змей", родился в 1972 году, погиб 3.11.2014
Командир взвода разведроты батальона "Крот". Скорее всего, присутствовал при запуске ракеты из "Бука»"
Игорь Безлер, позывной "Бес", родился в 1965 году на территории Украины, гражданин России
Бывший офицер российского ГРУ. В переговорах, перехваченных Службой безопасности Украины, сообщает о сбитом самолете сотруднику российского ГРУ Василию Геранину. Безлер утверждал, что этот разговор на самом деле состоялся за день до катастрофы, но участники Bellingcat пришли к выводу, что это не так.
Сергей Поваляев, позывной "Боцман", родился в 1976 году, погиб 6 января 2016 года
Заместитель командира группы Безлера, вероятно, офицер спецназа ГРУ, умер от пневмонии в России в январе 2016 года. Вскоре после катастрофы говорил по телефону с Сергеем Дубинским. Дубинский сообщил ему, что утром получил "Бук" и из него уже сбили "Сушку" (самолет Су).
Валерий Стельмах, позывной "Наемник" и "Батя", родился в 1955 году на территории Украины, гражданство неизвестно
В 2014 году подчиненный Безлера. Докладывал ему об обнаружении MH17 за несколько минут до катастрофы. Безлер велел передать сообщение "наверх", вероятно, в ГРУ ДНР, которое имело связь с экипажем "Бука".
Галерея: Новые детали по делу MH17
- Самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, потерпел крушение над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" доставленный из России на территорию, контролируемую донецкими сепаратистами.
- Москва какую-либо причастность к крушению самолета категорически отрицает. Российский оборонный концерн "Алмаз-Антей" заявил, что согласно проведённым его специалистами экспериментам, самолёт был сбит ракетой, принадлежащей украинской армии со стороны контролируемой ей территории.