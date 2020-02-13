Три рецепта, которые сделают день Валентина ещё слаще

Хотя в магазине можно купить все что душа пожелает, лакомства собственного приготовления всегда будут чем-то особенным!
Поскольку день Валентина ассоциируется с шоколадом, розовым цветом и романтическим настроением, АО Dobeles dzirnavnieks в сотрудничестве с кулинарным блогером Бетией Калеей предлагает три полные любви идеи для приготовления десертов, которыми можно будет удивить своего любимого человека в праздничный день.
Cake pops – пирожные с шоколадом на палочках
Ингредиенты:
Для теста (на 40 шариков):
- смесь для домашнего кекса Dobeles dzirnavnieks Mājas kēkss;
- 110 г растительного масла, плюс масло для смазывания формы;
- 300 г свежего сыра;
- 3 ст. л. сахарной пудры;
- 150 мл воды;
- палочки/шпажки.
Для шоколадной глазури:
- 400 г шоколада по выбору;
- сахарный бисер для украшения.
Приготовление:
1. Чтобы приготовить кекс, всыпать в большую миску сухую смесь для домашнего кекса от Dobeles dzirnavnieks, к которой добавить растительное масло и воду. Перемешать ингредиенты до получения теста однородной консистенции и оставить на 10 минут.
2. Перелить тесто в смазанную растительным маслом форму и выпекать в разогретой до 180°C духовке 25-40 минут (в зависимости от размера формы) до тех пор, пока на деревянной шпажке при протыкании кекса не будет оставаться следов сырого теста.
3. Дать кексу остыть до комнатной температуры, затем раскрошить его пальцами в мелкую крошку, добавить свежий сыр, сахарную пудру и перемешать все ингредиенты, пока консистенция не будет напоминать тесто для печенья.
4. Сформировать из смеси небольшие шарики, разложить их на тарелке и поставить в холодильник как минимум на час.
5. На водяной бане растопить шоколад, окунуть каждую палочку в шоколад на глубину 3 мм, затем воткнуть палочку в шарик. Поставить шарики обратно в холодильник на 5 минут.
6. Закрепленные на шпажках шарики по одному окунуть в шоколадную глазурь, дать лишнему шоколаду стечь и закрепить шпажки вертикально. Украсить сахарным бисером.
Слоеный десерт с сыром маскарпоне и лимонным кремом
Ингредиенты:
Для кекса:
- смесь для домашнего кекса Dobeles dzirnavnieks Mājas kēkss;
- 110 г растительного масла, плюс масло для смазывания формы;
- 200 г свежей или замороженной малины;
- 150 мл воды.
Для крема из маскарпоне:
- 500 г сыра маскарпоне (комнатной температуры);
- 100 г белого шоколада;
- 4 яичных желтка;
- 100 г сахарной пудры.
Для лимонного крема:
- сок 2 лимонов;
- 4 яичных желтка;
- 120 г сахара;
- 1 ст. л. картофельного или кукурузного крахмала;
- 50 г сливочного масла.
Приготовление:
1. Для приготовления кекса всыпать в большую миску сухую смесь для домашнего кекса от Dobeles dzirnavnieks, к которой добавить растительное масло и воду. Перемешать ингредиенты до получения теста однородной консистенции и оставить на 10 минут.
2. Перелить тесто в смазанную растительным маслом форму (лучше использовать большую форму, чтобы бисквит получился тонким) и выпекать в разогретой до 180°C духовке 25-35 минут до тех пор, пока на деревянной шпажке при протыкании кекса не будет оставаться следов сырого теста. Дать кексу остыть до комнатной температуры.
3. Приготовить лимонный крем. В кастрюльку положить яичные желтки, лимонный сок, сахар и крахмал. Все перемешать и поставить на плиту. Нагревать, помешивая, до тех пор, пока крем не загустеет и не начнет закипать. Перелить в миску, накрыть пищевой пленкой, так чтобы она касалась поверхности крема, дать остыть до комнатной температуры, после чего поставить в холодильник.
4. Приготовить крем из маскарпоне. В большую миску положить яичные желтки и сахар. Поместить миску над кастрюлей, в которой кипит вода, и нагревать, взбивая венчиком, до полного растворения сахара и получения более воздушной массы.
5. Продолжать взбивать массу миксером, пока она не удвоится в объеме, затем дать остыть до комнатной температуры (примерно 5 минут). Добавить к массе на водяной бане белый шоколад и маскарпоне. Взбивать до получения крема однородной консистенции.
6. Разложить десерт по слоям. Из остывшего бисквита вырезать круглые диски, которые помещаются в стаканчики. Можно раскладывать слои в произвольном порядке, но самый вкусный вариант – 2 слоя бисквита, 2 слоя малины, 1 лимонный слой и 2 или 3 слоя крема. Хранить в холодильнике.
Кекс со спрятанным сердечком и апельсиновой глазурью
Ингредиенты:
Для кекса:
- 2 упаковки смеси для домашнего кекса Dobeles dzirnavnieks Mājas kēkss;
- 220 г растительного масла, плюс масло для смазывания формы;
- 300 мл воды;
- розовый или красный пищевой краситель.
Для апельсиновой глазури:
- сок ½ апельсина;
- 150 г сахарной пудры.
Приготовление:
1. Чтобы приготовить кекс, всыпать в большую миску одну упаковку сухой смеси Dobeles dzirnavnieks, к которой необходимо добавить и тщательно перемешать 110 г растительного масла, 150 мл воды и пищевой краситель для получения как можно более яркого розового или красного цвета. Ингредиенты смешать до получения теста однородной консистенции и оставить на 10 минут.
2. Розовое теста влить в смазанную маслом форму для кекса и выпекать в разогретой до 180°C духовке 40 минут – до тех пор, пока на деревянной шпажке при протыкании кекса не будет оставаться следов сырого теста. Дать кексу остыть до комнатной температуры.
3. Приготовить тесто для кекса из второй упаковки смеси для домашнего кекса так же, как на 1-м шаге, но без добавления красителя.
4. Пока тесто отдыхает, розовый кекс нарезать примерно на 10 ломтиков и из каждого из них вырезать сердечко при помощи формочки для печенья. Поставить сердечки в ряд друг за другом, так чтобы получился длинный ряд сердечек (из обрезков розового кекса можно приготовить, например, cake pops – пирожные на палочках).
5. Примерно 1/6 часть теста для кекса перелить в ту же форму, в которой пекся розовый бисквит (чистую форму выстелить пергаментной бумагой, смазать края формы растительным маслом) и выпекать при 180°C 6-8 минут. Ненадолго выбрать форму с кексом из духовки, поместить в центр подготовленный ряд из сердечек и залить оставшимся тестом. Кекс поставить обратно в духовку и выпекать еще 25-30 минут до тех пор, пока на деревянной шпажке при протыкании кекса не будет оставаться следов сырого теста. Остудить до комнатной температуры.
6. Приготовить глазурь. Апельсиновый сок смешать с сахарной пудрой до получения густой глазури. Если глазурь слишком густая, добавить еще сока, если слишком жидкая – добавить сахарную пудру. Для более интенсивного цвета можно использовать пищевой краситель.
7. Остывший кекс полить глазурью и дать ей немного застыть перед подачей.
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