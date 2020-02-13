Три рецепта, которые сделают день Валентина ещё слаще

3. Приготовить лимонный крем. В кастрюльку положить яичные желтки, лимонный сок, сахар и крахмал. Все перемешать и поставить на плиту. Нагревать, помешивая, до тех пор, пока крем не загустеет и не начнет закипать. Перелить в миску, накрыть пищевой пленкой, так чтобы она касалась поверхности крема, дать остыть до комнатной температуры, после чего поставить в холодильник.

4. Приготовить крем из маскарпоне. В большую миску положить яичные желтки и сахар. Поместить миску над кастрюлей, в которой кипит вода, и нагревать, взбивая венчиком, до полного растворения сахара и получения более воздушной массы.

5. Продолжать взбивать массу миксером, пока она не удвоится в объеме, затем дать остыть до комнатной температуры (примерно 5 минут). Добавить к массе на водяной бане белый шоколад и маскарпоне. Взбивать до получения крема однородной консистенции.

6. Разложить десерт по слоям. Из остывшего бисквита вырезать круглые диски, которые помещаются в стаканчики. Можно раскладывать слои в произвольном порядке, но самый вкусный вариант – 2 слоя бисквита, 2 слоя малины, 1 лимонный слой и 2 или 3 слоя крема. Хранить в холодильнике.

Кекс со спрятанным сердечком и апельсиновой глазурью

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты:

Для кекса:

2 упаковки смеси для домашнего кекса Dobeles dzirnavnieks Mājas kēkss;

220 г растительного масла, плюс масло для смазывания формы;

300 мл воды;

розовый или красный пищевой краситель.

Для апельсиновой глазури:

сок ½ апельсина;

150 г сахарной пудры.

Приготовление:

1. Чтобы приготовить кекс, всыпать в большую миску одну упаковку сухой смеси Dobeles dzirnavnieks, к которой необходимо добавить и тщательно перемешать 110 г растительного масла, 150 мл воды и пищевой краситель для получения как можно более яркого розового или красного цвета. Ингредиенты смешать до получения теста однородной консистенции и оставить на 10 минут.

2. Розовое теста влить в смазанную маслом форму для кекса и выпекать в разогретой до 180°C духовке 40 минут – до тех пор, пока на деревянной шпажке при протыкании кекса не будет оставаться следов сырого теста. Дать кексу остыть до комнатной температуры.

3. Приготовить тесто для кекса из второй упаковки смеси для домашнего кекса так же, как на 1-м шаге, но без добавления красителя.

4. Пока тесто отдыхает, розовый кекс нарезать примерно на 10 ломтиков и из каждого из них вырезать сердечко при помощи формочки для печенья. Поставить сердечки в ряд друг за другом, так чтобы получился длинный ряд сердечек (из обрезков розового кекса можно приготовить, например, cake pops – пирожные на палочках).

5. Примерно 1/6 часть теста для кекса перелить в ту же форму, в которой пекся розовый бисквит (чистую форму выстелить пергаментной бумагой, смазать края формы растительным маслом) и выпекать при 180°C 6-8 минут. Ненадолго выбрать форму с кексом из духовки, поместить в центр подготовленный ряд из сердечек и залить оставшимся тестом. Кекс поставить обратно в духовку и выпекать еще 25-30 минут до тех пор, пока на деревянной шпажке при протыкании кекса не будет оставаться следов сырого теста. Остудить до комнатной температуры.

6. Приготовить глазурь. Апельсиновый сок смешать с сахарной пудрой до получения густой глазури. Если глазурь слишком густая, добавить еще сока, если слишком жидкая – добавить сахарную пудру. Для более интенсивного цвета можно использовать пищевой краситель.

7. Остывший кекс полить глазурью и дать ей немного застыть перед подачей.