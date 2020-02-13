"Эталон красоты!": Вера Брежнева показала наряд к 14 февраля. Подписчики в восторге

На фотографии видно верх платья ярко-синего оттенка. Платье оголяет плечи, а также показывает пышную зону декольте Веры. Вероятнее всего, у платья также есть корсет.

Артистка вдоволь позволила фанатам рассмотреть ювелирные украшения. Яркий вечерний образ звезды довершает колье из белого золота с бриллиантами от Mercury. В ушах - небольшие серьги-гвоздики.

Праздничный мейкап на фото в нежных тонах - немного розовой помады на губах и золотистые тени, которые подчеркивают голубые глаза.

"К 14 февраля готова. А вы?" - спросила у подписчиков Вера.

Фанаты артистки в восторге от ее эффектного образа: