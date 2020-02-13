Сейм распустил Рижскую думу
В четверг, 13 февраля, Сейм принял решение распустить Рижскую думу, сообщает агентство LETA.
Нынешняя дума пока продолжит работу, потому что законопроект вступит в силу на следующий день после того, как его в течение 10 дней провозгласит президент Эгил Левитс.
Если в первом чтении за законопроект голосовали только четыре партии коалиции, и необходимое число голосов было набрано с трудом, то сегодня за роспуск Рижской думы проголосовали 62 депутата, против были только 22 парламентария.
В голосовании не участвовали четверо депутатов парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян, против законопроекта проголосовали депутаты фракции "Согласия" и несколько не принадлежащих к фракциям депутатов.
"В Риге, мягко говоря, не все в порядке", - заявил министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце, выступая перед Сеймом. Пришло время распустить Рижскую думу и привести столицу в порядок, подчеркнул он.
"Бывший мэр Риги, попав в Брюссель, не видит своей вины в происходящем в Рижской думе. В Риге [бывший мэр Риги Нил] Ушаков ("Согласие") создал свое королевство с вассалами. Это можно было заметить уже давно, однако полная картина открылась, когда мэр был вынужден бежать", - сказал министр, добавив, что Ушаков обеспечил назначение своих приближенных на различные должности в самоуправлении.
Пуце подчеркнул, что нарушения в работе Рижской думы происходили в течение всего срока ее работы, и кризис в самоуправлении не развился за один день. После проведения оценки работы самоуправления был сделан вывод, что думу нужно распустить, потому что невозможно другими инструментами добиться выполнения ее функций.
В свою очередь представитель "Согласия" Валерий Агешин указал на то, что роспуск думы, которая была избрана в ходе легитимных выборов, является крайней мерой и существенным ограничением волеизъявления избирателей.
Другой депутат "Согласия" Ивар Зариньш заявил, что думу, которая не хочет работать и наглядно это демонстрирует, нужно распускать, но это нужно делать законным способом. Он высказал недоумение по поводу того, почему коалиция не посчитала нужным разработать новый законопроект о роспуске думы, указав в нем в качестве основания для роспуска только три не состоявшихся из-за отсутствия кворума заседания, чтобы избежать конституционных рисков.
Его позицию поддержал Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян"), который заявил, что, если бы коалиция подала альтернативный законопроект, содержащий легитимное основание для роспуска думы, Сейм проголосовал бы за него единогласно. "Вместо этого вы нарушаете все нормальные процедуры", - сказал депутат.
Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце сообщил журналистам, что дата досрочных выборов в столичную думу будет зависеть от того, когда президент провозгласит закон.
Ближайшая дата, когда это может произойти, 24 февраля, и в таком случае выборы могут состояться 25 апреля.
На вопрос о том, будет ли новая Рижская дума избрана на срок более пяти лет, министр ответил, что это зависит от того, будет ли собрано необходимое количество подписей за референдум по поправкам к закону о самоуправлениях.
Срок сбора подписей заканчивается завтра, 14 февраля. Если необходимое количество подписей собрано не будет, изменения вступят в силу, и Рижская дума будет избрана на срок примерно до середины 2025 года.
Как сообщалось, активность избирателей по сбору подписей за проведение референдума по поправкам до сих пор была достаточно низкой, поэтому прогнозируется, что подписи собраны не будут.
Первоначально Министерство охраны среды и регионального развития инициировало роспуск думы из-за неспособности самоуправления организовать вывоз мусора в столице. В среду ответственная за законопроект бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала дополнение законопроекта о роспуске Рижской думы, включив в него новое основание для роспуска.
В письме комиссии министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце указал, что из-за отсутствия кворума в Рижской думе не состоялись три заседания подряд.
Кроме того, министерство констатировало, что дума в установленные нормативными актами сроки не утвердила обязательные правила о бюджете самоуправления на 2020 год, что может существенно повлиять на реализацию проектов развития и инициатив в столице.
Как сообщалось, парламентская оппозиция не будет обращаться к президенту Эгилу Левитсу в связи с законопроектом о роспуске Рижской думы, чтобы воспрепятствовать проведению внеочередных выборов. Если бы оппозиция обратилась к президенту с такой просьбой, внеочередные выборы в Рижскую думу были бы отложены по меньшей мере на два месяца.
Согласно закону о самоуправлениях, в случае роспуска Рижской думы будет назначена временная администрация, задачей которой станет выполнение функций самоуправления до момента, когда на первое заседание соберется новая дума. Планируется, что руководителем временной администрации может стать госсекретарь VARAM Эдвин Балшевиц. Заместителем руководителя временной администрации предлагается назначить директора юридического департамента Минфина Артиса Лапиньша, а еще одним членом администрации предположительно станет замдиректора юридического департамента Минюста Алексей Ремесов.