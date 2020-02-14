Топ-5 продуктов для лучшего самочувствия ранней весной

В конце зимы - начале весны наш организм обычно быстрее тратит запасы энергии, поэтому, чтобы чувствовать себя бодрым в это время, стоит уделить особое внимание ежедневному рациону.
Специалист по питанию Евгения Янсоне составила ТОП-5 продуктов, которые в зимний сезон обеспечат наш организм клетчаткой и другими полезными веществами и позволят встретить весну энергичными и бодрыми!
- Цельнозерновые овсяные хлопья
Любой цельнозерновой продукт содержит полезную для организма клетчатку и витамины, однако именно овес - лидер в этой категории продуктов. Сто граммов овса содержат 12 граммов разных пищевых волокон, обеспечивающих нормальную работу пищеварительного тракта и благоприятно влияющих на регуляцию уровня как сахара, так и холестерина. В овсе содержатся марганец и витамины группы В, что очень важно для нормального функционирования нервных клеток. Регулярное включение цельнозернового овса в рацион позволяет улучшить физическое самочувствие, а на биохимическом уровне способствует ходу процессов, которые оказывают положительное влияние на наше психоэмоциональное состояние.
- Семена чиа
Этот чудо-продукт появился на наших полках совсем недавно, однако стремительно завоевал симпатии не только диетологов, но и покупателей. Семена чиа являются одним из богатейших клетчаткой продуктов, так как в 100 граммах этих семян содержится около 35-40 граммов клетчатки, что является дневной нормой. Несмотря на богатое содержание пищевых волокон, этот продукт занимает только второе место по двум причинам: во-первых, жители Латвии вряд ли будут есть семена чиа каждый день (в отличие от овсяных хлопьев), во-вторых, эти семена содержат очень много полезных жиров, а значит и калорий, поэтому их нужно употреблять в меру.
- Бобовые
Бобовые богаты белками и минеральными веществами, а также являются прекрасным источником клетчатки. К тому же именно бобовые издавна являются неотъемлемой составляющей традиционной латвийской кухни. Поэтому и сегодня о них не стоит забывать!
- Овощи, овощи и еще раз овощи!
Невозможно выделить какой-то один самый полезный овощ, так как благодаря содержанию клетчатки, витаминов и минеральных веществ все они очень полезны и необходимы для нашего организма. Именно поэтому один из секретов здорового питания кроется в разнообразии овощей в рационе! Утверждение о том, что собранные осенью овощи зимой стали "пустыми" и больше не содержат ничего полезного, является заблуждением! Как раз наоборот - именно зимой овощи являются самыми ценными из доступных продуктов. Ешьте их свежими, приготовленными или используйте замороженные (они тоже являются ценным источником пищевых веществ).
- Груши
Употребляя фрукты, нужно соблюдать точно такой же принцип, как и с овощами - чем более разнообразным будет фруктовое меню, тем больше полезных веществ получит организм. Больше всего клетчатки содержится в свежих ягодах, однако в зимний сезон их трудно достать, поэтому зимой этот титул достается грушам - они богаты клетчаткой и доступны на протяжении всего года!
Материал подготовлен в сотрудничестве с национальной продуктовой сетью розничной торговли ELVI.