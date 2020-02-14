Топ-5 продуктов для лучшего самочувствия ранней весной

Специалист по питанию Евгения Янсоне составила ТОП-5 продуктов, которые в зимний сезон обеспечат наш организм клетчаткой и другими полезными веществами и позволят встретить весну энергичными и бодрыми!

Цельнозерновые овсяные хлопья

Любой цельнозерновой продукт содержит полезную для организма клетчатку и витамины, однако именно овес - лидер в этой категории продуктов. Сто граммов овса содержат 12 граммов разных пищевых волокон, обеспечивающих нормальную работу пищеварительного тракта и благоприятно влияющих на регуляцию уровня как сахара, так и холестерина. В овсе содержатся марганец и витамины группы В, что очень важно для нормального функционирования нервных клеток. Регулярное включение цельнозернового овса в рацион позволяет улучшить физическое самочувствие, а на биохимическом уровне способствует ходу процессов, которые оказывают положительное влияние на наше психоэмоциональное состояние.

Семена чиа

Этот чудо-продукт появился на наших полках совсем недавно, однако стремительно завоевал симпатии не только диетологов, но и покупателей. Семена чиа являются одним из богатейших клетчаткой продуктов, так как в 100 граммах этих семян содержится около 35-40 граммов клетчатки, что является дневной нормой. Несмотря на богатое содержание пищевых волокон, этот продукт занимает только второе место по двум причинам: во-первых, жители Латвии вряд ли будут есть семена чиа каждый день (в отличие от овсяных хлопьев), во-вторых, эти семена содержат очень много полезных жиров, а значит и калорий, поэтому их нужно употреблять в меру.

Бобовые

Бобовые богаты белками и минеральными веществами, а также являются прекрасным источником клетчатки. К тому же именно бобовые издавна являются неотъемлемой составляющей традиционной латвийской кухни. Поэтому и сегодня о них не стоит забывать!

Овощи, овощи и еще раз овощи!

Невозможно выделить какой-то один самый полезный овощ, так как благодаря содержанию клетчатки, витаминов и минеральных веществ все они очень полезны и необходимы для нашего организма. Именно поэтому один из секретов здорового питания кроется в разнообразии овощей в рационе! Утверждение о том, что собранные осенью овощи зимой стали "пустыми" и больше не содержат ничего полезного, является заблуждением! Как раз наоборот - именно зимой овощи являются самыми ценными из доступных продуктов. Ешьте их свежими, приготовленными или используйте замороженные (они тоже являются ценным источником пищевых веществ).

Груши

Употребляя фрукты, нужно соблюдать точно такой же принцип, как и с овощами - чем более разнообразным будет фруктовое меню, тем больше полезных веществ получит организм. Больше всего клетчатки содержится в свежих ягодах, однако в зимний сезон их трудно достать, поэтому зимой этот титул достается грушам - они богаты клетчаткой и доступны на протяжении всего года!