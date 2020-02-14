Жители объединили силы, чтобы отремонтировать квартиру пенсионера в Риге

Янис - человек с особыми потребностями, у него случаются эпилептические приступы из-за травмы головы. Квартиру ему выделило самоуправление, но условия в ней - незавидные.

Однажды он попросил своих соседей помочь ему, и перед глазами соседки Элизабете и ее мужа Филиппа открылась неприглядная картина.

"Все сломано, вонь ужасная", - вспоминает Филипп. Все эти годы в квартире Яниса не было теплой воды, плитой было невозможно пользоваться, а штукатурка на стенах разрушилась.

Соседи выступили с идеей помочь Янису отремонтировать его квартиру. Они написали об этом в социальных сетях. Пост получил высокий отклик: люди пожертвовали деньги, материалы, а также приняли участие в ремонтных работах, чтобы пенсионер мог жить в достойных условиях.