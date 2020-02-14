Ритуалы для улучшения самочувствия и здоровья – рекомендует фармацевт

Под влиянием современного образа жизни люди зачастую забывают позаботиться о себе: всегда найдется более важное и спешное дело, или же на первом месте стоит благополучие близких. Однако забота о себе нужна не только для хорошего самочувствия – она также лежит в основе крепкого здоровья.
О том, как в повседневной суете найти время для себя, чтобы хорошо себя чувствовать и физически, и духовно, рассказывает фармацевт аптечной сети Apotheka Анна Кивлениеце.
"У каждого из нас свои причины для того, почему не находится времени на себя. Одни считают, что заботиться о себе эгоистично, так как нужно в первую очередь думать о близких, другие перегружают себя, потому что хотят успеть больше. Однако для каждого, вне зависимости от пола и возраста, забота о себе является одним из краеугольных углов хорошего здоровья. Нет нужды резко менять свои привычки – можно включить в свои будни несколько действий, которые вроде бы у всех на слуху, и этого будет вполне достаточно, чтобы значительно улучшить свое самочувствие", – говорит фармацевт Анна Кивлениеце.
У каждой части дня – свой ритуал
- Утренний ритуал
Пробуждение – важный момент в самом начале дня, поэтому на него следует отвести достаточное количество времени, чтобы без спешки настроиться на предстоящие дела.
Сразу после пробуждения желательно потянуться, подготовив мышцы к рабочему дню, а пищеварительную систему поможет разбудить стакан воды, в которую можно добавить немного лимона.
Отлично бодрит и утренний контрастный душ: он укрепляет сосуды и закаляет тело. Через полчаса после пробуждения можно позавтракать, причем желательно выбирать богатые углеводами и клетчаткой продукты: они дадут необходимую утром энергию.
- В течение дня
Днем, находясь на работе, также важно не забывать о себе. Важно пить достаточное количество воды – около 30 мл на килограмм веса, причем делать это нужно постепенно – по стакану в течение всего дня. Обедать нужно неспешно и, что самое главное, параллельно не занимаясь другими делами. Тем, кто работает сидя, следует потянуться, подвигаться и дать отдохнуть глазам – идеально, если есть возможность делать небольшую паузу через каждые 45 минут напряженной работы.
- Вечерний ритуал
Если утром важно подготовиться к предстоящему дню, то вечером главное – постепенно настроить тело и ум на сон, поскольку именно во время сна организм отдыхает и восстанавливает силы. Чтобы сон был качественным, нельзя есть как минимум за два часа до сна, а также не стоит пользоваться гаджетами и смотреть телевизор – лучше отдать предпочтение чтению книги или разговорам с близкими. Заниматься спортом перед сном также нежелательно, поскольку физическая нагрузка может затруднить засыпание.
Найти свою мотивацию для физической активности
Чтобы улучшить свое физическое, а также духовное самочувствие, нет нужды перенапрягаться, – достаточно 20-минутной прогулки на свежем воздухе. Пребывание на свежем воздухе хорошо бы объединить с каким-либо спортивным занятием, например, ходьбой с палками или ездой на велосипеде, чтобы улучшить свой уровень физической подготовки. Если же мотивировать себя сложно, в качестве напоминания о необходимости подвигаться можно использовать одно из разнообразных приложений, в которых можно задать цель в соответствии со своими возможностями. Физическая активность жизненно необходима организму, однако важно не впадать и в другую крайность – не мучить себя: нужно найти такой вид нагрузки, который действительно увлекает и который можно без труда интегрировать в свою повседневную жизнь.
Хобби не только уменьшают стресс, но и укрепляют иммунитет
Хобби не только помогают уменьшить стресс, улучшают настроение, развивают когнитивные способности, но и укрепляют иммунитет, поскольку способность организма бороться с заболеваниями тесно связана с психическим и эмоциональным состоянием человека. Любимые занятия помогают отвлечься от работы и связанных с ней проблем. Чтобы желание заниматься своим хобби было устойчивым и не пропало в долгосрочной перспективе, желательно привлечь также свою семью и друзей.
"Действительно важно, чтобы каждый нашел свой способ "отключиться": для одного это будет спорт, для другого – путешествия, коллекционирование или чтение книг. Одной-единственной верной формулы здесь нет", – поясняет фармацевт Анна Кивлениеце.
Общая проверка здоровья хотя бы раз в год
Чтобы самочувствие было хорошим, а здоровье – крепким, каждый человек раз в год должен проходить общую проверку здоровья у своего семейного врача, в которую входит контроль веса, роста, давления и пульса, а также анализ крови. Очень важно следить за уровнем витамина D в крови, поскольку у жителей Латвии обычно наблюдается его дефицит.
Помимо этого, в зависимости от возраста рекомендуется проходить и другие углубленные профилактические обследования, такие как определение уровня холестерина и сахара в крови, проверка зрения и другие обследования, назначенные семейным врачом.
"Важно не забывать и о предлагаемых государством бесплатных скринингах на рак: диагностике рака шейки матки раз в три год в возрасте 25-70 лет, анализе на скрытую кровь в кале для женщин и мужчин старше 50 лет один раз в год и маммографии для женщин 50-69 лет, которую нужно делать раз в два года", – напоминает фармацевт Анна Кивлениеце.