Ритуалы для улучшения самочувствия и здоровья – рекомендует фармацевт

О том, как в повседневной суете найти время для себя, чтобы хорошо себя чувствовать и физически, и духовно, рассказывает фармацевт аптечной сети Apotheka Анна Кивлениеце.

"У каждого из нас свои причины для того, почему не находится времени на себя. Одни считают, что заботиться о себе эгоистично, так как нужно в первую очередь думать о близких, другие перегружают себя, потому что хотят успеть больше. Однако для каждого, вне зависимости от пола и возраста, забота о себе является одним из краеугольных углов хорошего здоровья. Нет нужды резко менять свои привычки – можно включить в свои будни несколько действий, которые вроде бы у всех на слуху, и этого будет вполне достаточно, чтобы значительно улучшить свое самочувствие", – говорит фармацевт Анна Кивлениеце.

У каждой части дня – свой ритуал

Утренний ритуал

Пробуждение – важный момент в самом начале дня, поэтому на него следует отвести достаточное количество времени, чтобы без спешки настроиться на предстоящие дела.

Сразу после пробуждения желательно потянуться, подготовив мышцы к рабочему дню, а пищеварительную систему поможет разбудить стакан воды, в которую можно добавить немного лимона.

Отлично бодрит и утренний контрастный душ: он укрепляет сосуды и закаляет тело. Через полчаса после пробуждения можно позавтракать, причем желательно выбирать богатые углеводами и клетчаткой продукты: они дадут необходимую утром энергию.

В течение дня

Днем, находясь на работе, также важно не забывать о себе. Важно пить достаточное количество воды – около 30 мл на килограмм веса, причем делать это нужно постепенно – по стакану в течение всего дня. Обедать нужно неспешно и, что самое главное, параллельно не занимаясь другими делами. Тем, кто работает сидя, следует потянуться, подвигаться и дать отдохнуть глазам – идеально, если есть возможность делать небольшую паузу через каждые 45 минут напряженной работы.

Вечерний ритуал

Если утром важно подготовиться к предстоящему дню, то вечером главное – постепенно настроить тело и ум на сон, поскольку именно во время сна организм отдыхает и восстанавливает силы. Чтобы сон был качественным, нельзя есть как минимум за два часа до сна, а также не стоит пользоваться гаджетами и смотреть телевизор – лучше отдать предпочтение чтению книги или разговорам с близкими. Заниматься спортом перед сном также нежелательно, поскольку физическая нагрузка может затруднить засыпание.

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