Февраль — самое подходящее время для начала садоводческого сезона

Огород на подоконнике

Пока для садово-огородных работ еще слишком холодно, в феврале можно сеять пряности в горшочках. В них будет красиво выглядеть петрушка, орегано, эстрагон и тимьян, которые являются отличной приправой для маринадов и соусов к мясу. Специалист по растениям K Senukai OZOLS также рекомендует сажать лук.

"Если вы не уверены в своих навыках, выберите нетребовательные, быстро прорастающие растения. Возьмите, например, острый перец — его ростки имеют довольно пикантный вкус, отлично дополняющий вкус бутербродов и салатов. Также быстро растет редис — уже через неделю у вас будут чудесные сочные ростки. Гурманам я рекомендую попробовать ростки кукурузы, они тоже быстро растут, а если добавить их в салат или есть вместе с орехами, то можно открыть для себя неожиданные вкусовые комбинации", — советует эксперт.

Она также рекомендует попробовать пользоваться торфяными таблетками. Те, кто их использует, высоко оценивают и качество, и удобство применения, особенно в том случае, если ваш огород размером с подоконник.

Подготовьте теплицу к земляным работам

Уже в феврале можно начать подготавливать теплицу к высаживанию овощей, но для начала ее нужно продезинфицировать. Это особенно рекомендуется сделать тем, кому нравится выращивать первые овощи довольно рано.

"Для дезинфекции теплицы я рекомендую купить серную свечу. Использовать ее лучше всего при температуре воздуха 13–15 градусов, тогда эффект будет максимальным", — говорит Лина Спуре.

Так как для этих работ нужно тепло, рекомендуется выполнять их после обеда, когда солнце уже достаточно нагрело воздух в теплице.

"Закройте двери и окна, поставьте свечу посреди теплицы на жаростойкую поверхность и зажгите. Соблюдайте все указанные в инструкции указания по безопасности! После дезинфекции землю в теплице нужно глубоко вскопать", — поясняет эксперт по растениям K Senukai OZOLS.

Она также рекомендует попробовать бордоскую жидкость — смесь сульфата меди с гашеной известью — или чистый сульфат меди (витриол). В этом случае тоже нужно тщательно следовать инструкции по приготовлению и не превышать указанное количество сульфата меди — 100 граммов на 10 литров воды.

Сульфат меди пригодится и для побелки деревьев

"Так как в этом году февраль выдался более теплым, чем обычно, деревья можно белить уже с третьей недели февраля. Средство для побелки, в состав которого входит витриол, одновременно будет и дезинфицирующим. Кроме того, если вы добавите в готовую смесь клей PVA (1 литр клея на 10 литров смеси), то дождь и снег не смогут ее так легко смыть", — советует Лина Спуре.

Пора пересаживать комнатные растения!

В феврале стоит позаботиться и о комнатных растениях. Так как за зиму они израсходовали все питательные вещества, пришло время их пересадить. По словам специалиста по растениям, пересаживать нужно не только те растения, которые выглядят вялыми, но и те, чьи корни проросли сквозь дренажные отверстия горшка или появились на поверхности.

Как выбрать цветочный горшок правильного размера? Лина Спуре советует поступать следующим образом:

"Вставьте старый горшок в новый — если между стенками остается зазор не менее 1 см, то новый горшок подходит. Только не увлекайтесь — если вы сразу же выберете цветочный горшок в два раза больше, вы задержите богатое цветение. Многие растения, особенно сенполии, цветут только тогда, когда их корни целиком заполняют объем горшка".

Специалист по растениям K Senukai OZOLS напоминает о том,

что комнатным растениям необходим правильный вид почвы, поэтому лучше всего покупать предназначенные для конкретного растения, а не универсальные субстраты.

"Почвы, предназначенные для конкретных растений, насыщены минеральными веществами, необходимыми именно этому растению. Растение абсорбирует их быстрее, а это значит, что после пересаживания оно быстрее восстановится и зацветет", — говорит Лина Спуре, добавляя, что при пересаживании растений важно помнить о правильном дренаже.