Февраль — самое подходящее время для начала садоводческого сезона

В то время как за окном о приближении весны свидетельствует лишь то, что по вечерам стало чуть позже темнеть, для тех, кто выращивает цветы и овощи, наступает активная пора!
Для садовых работ под открытым небом еще слишком рано, но самые нетерпеливые садоводы уже в феврале могут позаботиться о будущем урожае и выполнить ряд работ. О том, что нужно сделать вовремя, чтобы позже наслаждаться выращенными собственными руками плодами, рассказывает специалист по растениям K Senukai OZOLS Лина Спуре.
- Сейте овощи, имеющие длительный период вегетации
В феврале лучше всего сеять долго растущие овощи — паприку, баклажаны, порей. "Чтобы семена быстрее проросли, их рекомендуется сначала подержать завернутыми во влажную хлопчатобумажную тряпочку или марлю. Подойдут и увлажненные хлопчатобумажные подушечки. Не используйте синтетические ткани, потому что в них семена могут начать гнить", — говорит специалист по растениям K Senukai OZOLS Лина Спуре.
Набухшие семена не следует класть в холодный субстрат, который хранился на балконе или в подвале. Почва должна быть комнатной температуры, в противном случае ростки будут развиваться медленнее. Если семена уже взошли, холод может нанести хрупкому ростку необратимые повреждения. Земля должна быть теплой и рыхлой, поэтому перед посевом ее нужно тщательно перемешать. Это не только улучшит структуру почвы, но и насытит ее кислородом, необходимым для развития растений.
Лина Спуре напоминает о том, что если для проращивания семян используются многоразовые ящики, то перед посевом их рекомендуется продезинфицировать.
"Подходящее средство — раствор перманганата калия, который можно приобрести в аптеке. Он помогает устранить с почвы плесень, грибки и предотвратить возможные болезни ростков", — рассказывает эксперт, добавляя, что еще лучшим решением будет проращивание растений в емкостях, которые разлагаются в окружающей среде.
Если закопать такие емкости в теплице или в саду, то они довольно быстро разложатся, кроме того, растение будет избавлено от повреждения корней, которое возникает во время пересадки.
"Росткам, пророщенным в феврале и марте, часто не хватает естественного освещения, поэтому я бы посоветовала позаботиться о дополнительном источнике света. Чтобы растения чувствовали себя хорошо, "день" должен длиться в среднем 15 часов, поэтому одного естественного освещения недостаточно. В продаже имеются и специальные фитолампы, и лампы с температурной амплитудой от 4100 K (дневной свет) до 6400 K (синий свет). Если такой возможности нет, решением может стать перенос ростков с более темного на более светлый подоконник", — рекомендует Лина Спуре.
По ее словам, также очень важно выбрать правильное время сева.
"Преждевременно посеянные растения с долгим периодом вегетации вытянутся ввысь, а если посеять их с опозданием, то и урожая придется ждать дольше", — говорит специалист.
Она указывает на то, что по мере потепления климата и садовые работы нужно начинать раньше. Поэтому уже в конце февраля в теплице можно сеять салат, редис и укроп, но рекомендуется покрыть их агропленкой толщиной не менее 30 г/м2, которая не только создает благоприятный микроклимат для прорастания семян, но и защищает уже появившиеся ростки от холода.
- Огород на подоконнике
Пока для садово-огородных работ еще слишком холодно, в феврале можно сеять пряности в горшочках. В них будет красиво выглядеть петрушка, орегано, эстрагон и тимьян, которые являются отличной приправой для маринадов и соусов к мясу. Специалист по растениям K Senukai OZOLS также рекомендует сажать лук.
"Если вы не уверены в своих навыках, выберите нетребовательные, быстро прорастающие растения. Возьмите, например, острый перец — его ростки имеют довольно пикантный вкус, отлично дополняющий вкус бутербродов и салатов. Также быстро растет редис — уже через неделю у вас будут чудесные сочные ростки. Гурманам я рекомендую попробовать ростки кукурузы, они тоже быстро растут, а если добавить их в салат или есть вместе с орехами, то можно открыть для себя неожиданные вкусовые комбинации", — советует эксперт.
Она также рекомендует попробовать пользоваться торфяными таблетками. Те, кто их использует, высоко оценивают и качество, и удобство применения, особенно в том случае, если ваш огород размером с подоконник.
- Подготовьте теплицу к земляным работам
Уже в феврале можно начать подготавливать теплицу к высаживанию овощей, но для начала ее нужно продезинфицировать. Это особенно рекомендуется сделать тем, кому нравится выращивать первые овощи довольно рано.
"Для дезинфекции теплицы я рекомендую купить серную свечу. Использовать ее лучше всего при температуре воздуха 13–15 градусов, тогда эффект будет максимальным", — говорит Лина Спуре.
Так как для этих работ нужно тепло, рекомендуется выполнять их после обеда, когда солнце уже достаточно нагрело воздух в теплице.
"Закройте двери и окна, поставьте свечу посреди теплицы на жаростойкую поверхность и зажгите. Соблюдайте все указанные в инструкции указания по безопасности! После дезинфекции землю в теплице нужно глубоко вскопать", — поясняет эксперт по растениям K Senukai OZOLS.
Она также рекомендует попробовать бордоскую жидкость — смесь сульфата меди с гашеной известью — или чистый сульфат меди (витриол). В этом случае тоже нужно тщательно следовать инструкции по приготовлению и не превышать указанное количество сульфата меди — 100 граммов на 10 литров воды.
- Сульфат меди пригодится и для побелки деревьев
"Так как в этом году февраль выдался более теплым, чем обычно, деревья можно белить уже с третьей недели февраля. Средство для побелки, в состав которого входит витриол, одновременно будет и дезинфицирующим. Кроме того, если вы добавите в готовую смесь клей PVA (1 литр клея на 10 литров смеси), то дождь и снег не смогут ее так легко смыть", — советует Лина Спуре.
- Пора пересаживать комнатные растения!
В феврале стоит позаботиться и о комнатных растениях. Так как за зиму они израсходовали все питательные вещества, пришло время их пересадить. По словам специалиста по растениям, пересаживать нужно не только те растения, которые выглядят вялыми, но и те, чьи корни проросли сквозь дренажные отверстия горшка или появились на поверхности.
Как выбрать цветочный горшок правильного размера? Лина Спуре советует поступать следующим образом:
"Вставьте старый горшок в новый — если между стенками остается зазор не менее 1 см, то новый горшок подходит. Только не увлекайтесь — если вы сразу же выберете цветочный горшок в два раза больше, вы задержите богатое цветение. Многие растения, особенно сенполии, цветут только тогда, когда их корни целиком заполняют объем горшка".
Специалист по растениям K Senukai OZOLS напоминает о том,
что комнатным растениям необходим правильный вид почвы, поэтому лучше всего покупать предназначенные для конкретного растения, а не универсальные субстраты.
"Почвы, предназначенные для конкретных растений, насыщены минеральными веществами, необходимыми именно этому растению. Растение абсорбирует их быстрее, а это значит, что после пересаживания оно быстрее восстановится и зацветет", — говорит Лина Спуре, добавляя, что при пересаживании растений важно помнить о правильном дренаже.
"Возможно, наилучшим материалом является пористая глина. Слой керамзитового дренажа на дне горшка защитит корни растений от размокания, а само растение будет выглядеть здоровым и красиво цвести. Слой должен быть не меньше 1 сантиметра, а в больших горшках может достигать толщины 5 сантиметров. Также в продаже имеются специальные дренажные системы, которые особенно подходят для крупных растений, снижая риск их чрезмерного полива или пересушивания".