Тамара Глоба назвала самую крепкую пару среди знаков Зодиака

Это Рак и Рыбы, уверяет астролог, отмечая, что два представителя водной стихии мыслят практически одинаково, отличаются живым воображением и душевной тонкостью. Даже склонность к некой таинственности присуща им обоим.

Если же еще и интересы Рака и Рыб окажутся в общей сфере, то никаким ударам судьбы не удастся сломить этот союз.

По словам Тамары Глобы, между Рыбами и Раками сильно как сексуальное влечение, так и эмоциональная связь, и они способны поддерживать это долгие годы. Родство душ помогает им выйти из семейных конфликтов, которые случаются со всеми супругами, не затягивая их, а в трудную минуту каждый может подставить другому плечо, дать ценнный совет, помочь найти решение.

Идеальный союз подогревает и крайняя чувствительность, присущая как Ракам, так и Рыбам. И все же есть у этой совместимости и негативная сторона, предупреждает астролог.

Сложнее всего, по ее словам, эта пара переживает общие неприятности, ведь в эмоциональном плане их напряжение тоже совпадает.