видео ⟩ Авария, как в боевике: полет, таран и огромный ущерб

На видео с камер, ставшим очень популярным во всем мире, видно, как автомобиль на большой скорости приближается к перекрестку, на котором установлен островок безопасности. По сути, это ротационный круг.

Если бы этого островка не было, женщина "пролетела" бы дальше, как минимум, до следующего перекрестка. Но, ее машина врезалась в камень, который, по всей видимости, был декоративным элементом. В результате столкновения автомобиль взлетел в воздух, а камень улетел в припаркованную на обочине машину. Управляемое женщиной транспортное средство продолжило полет и протаранило еще один автомобиль. 27-летняя американка, чье имя не называется, собственными силами выбралась из машины на улицу.