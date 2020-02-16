Выставлен на продажу дом художницы Джеммы Скулме. Цена - больше миллиона

На портале ss.lv появилось объявление о продаже дома известной латышской художницы Джеммы Скулме. Особняк, построенный в 1964 году, продают за 1 миллион 300 тысяч евро.
В объявлении указано, что дом в стиле функционализма проектировал Артур Рейнфельд. Здание уже изначально строилось как резиденция художника.
Рядом с имеется озеро, а на территории - сад и гараж. К объявлению прилагается только одна фотография - общий вид дома.
По данным Lursoft, дом стал законной собственностью Скулме 10 марта 1995 года.
Джемма Скулме родилась в 1925 году в Риге в семье художника Ото Скулме и скульптора Марты Скулме. Она была одним из самым активных деятелей латышской культуры в Латвии в советское время. В 1988 году Скулме участвовала в создании Народного фронта, а в 1989-м была избрана в Конгресс народных депутатов СССР. После восстановления независимости Джемма Скулме не занималась политикой, однако была в числе тех, кто в 1998 году подписал манифест "Народной партии" Андриса Шкеле.
Художница скончалась 9 ноября 2019 года. Ей было 94 года.