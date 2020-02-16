Выставлен на продажу дом художницы Джеммы Скулме. Цена - больше миллиона

Джемма Скулме родилась в 1925 году в Риге в семье художника Ото Скулме и скульптора Марты Скулме. Она была одним из самым активных деятелей латышской культуры в Латвии в советское время. В 1988 году Скулме участвовала в создании Народного фронта, а в 1989-м была избрана в Конгресс народных депутатов СССР. После восстановления независимости Джемма Скулме не занималась политикой, однако была в числе тех, кто в 1998 году подписал манифест "Народной партии" Андриса Шкеле.