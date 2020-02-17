Поддержка Мисане: около 30 человек пришли к прокуратуре, более 25 000 - подписались в интернете

Инициатор митинга Инесе Присёлкова рассказала журналистам, что ее интересуют не все факты по данному делу, а только то, чтобы Мисане вернули в Латвию.

"Человек тонет, и никто не приходит ему на помощь", - сказала она.

Присёлкова сообщила, что все, кто хочет подписать петицию о выдаче Мисане Латвии, в ближайшее время могут сделать это в здании Генеральной прокуратуры.

Она добавила, что также побывает у президента Латвии Эгила Левитса и надеется услышать, какие действия по делу Мисане планируют президент и руководители ответственных учреждений.

"Мы можем сердиться на датчан, но у них нет реальных оснований, чтобы выслать Мисане в Латвию", - сказала Присёлкова.

Стоит добавить, что на платформе Change.org идет сбор подписей под призывом выдать Кристине Мисане Латвии. По состоянию на полдень понедельника, 17 февраля, подписались более 25 тысяч человек.

Как уже сообщал RUS.TVNET, датский суд 14 февраля постановил выдать Кристине Мисане правоохранительным органам ЮАР. В этой стране ей грозит тюремное заключение сроком до 15 лет за похищение собственной дочери. Сообщается, что Кристине могут передать ЮАР 20 февраля.

Контекст:

Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины. Полную историю Кристине можно прочесть здесь.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Сейчас Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования.