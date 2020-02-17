"Новое Единство": переговоры о выборах в Рижскую думу продолжим с Нацблоком и "активными рижанами"

Объединение "Новое Единство" по крайней мере еще неделю продолжит консультации о возможном совместном участии во внеочередных выборах в Рижскую думу с Нацобъединением и "активными рижанами". Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на главу фракции "Единство" в Рижской думе Вилниса Кирсиса.