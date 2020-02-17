"Новое Единство": переговоры о выборах в Рижскую думу продолжим с Нацблоком и "активными рижанами"

Объединение "Новое Единство" по крайней мере еще неделю продолжит консультации о возможном совместном участии во внеочередных выборах в Рижскую думу с Нацобъединением и "активными рижанами". Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на главу фракции "Единство" в Рижской думе Вилниса Кирсиса.
Сегодня, 17 февраля, по этому вопросу состоялось заседание правления "Нового Единства". Правление считает, что государственно мыслящим партиями нужно по возможности объединить свои силы в Риге, чтобы "не продолжалось растранжиривание и экономический спад в городе".
Как пояснил Кирсис, под "активными рижанами" партия подразумевает, например, представителей организации "Рижская лига".
Первоначально к совместному участию в выборах Рижской думы склонялась и Новая консервативная партия, но позже она приняла решение участвовать в выборах отдельно.
Сейм принял решение о роспуске Рижской думы 13 февраля. Предполагается, что выборы новой думы пройдут 25 апреля.