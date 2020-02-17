Эстония: расчленивший хозяйку квартиры арендатор признал себя виновным и раскаялся

Николай Кузнецов (42 года), который работал в таллиннском ресторане Balthasar, полностью признал себя виновным и дал суду основательные показания в понедельник, 17 февраля.

"Кузнецов рассказал суду, как он снимал квартиру, об отношениях со сдававшей квартиру женщиной, и описал преступление. Кузнецов признал себя виновным и выразил раскаяние", — сказала BNS пресс-секретарь уездного суда Вийвика Сиплане.

Процесс продолжится во вторник, когда пройдут судебные прения.

Согласно обвинению, Кузнецов в ночь на 7 июня прошлого года как минимум семь раз ударил молотком по голове 45-летнюю женщину, которая сдавала ему квартиру. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Затем Кузнецов расчленил тело женщины и выбросил его в озеро Паэ, где его обнаружили случайные прохожие.

Полиция задержала Кузнецова 27 июня прошлого года в селе Каллавере, где он прятался в сарае.

В 2012 году Кузнецов был приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство, которое он совершил в августе 1999 года: тогда он он зарезал мужчину, заставшего его за угоном автомобиля.