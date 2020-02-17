Доказали эффективность, но содержать — неэффективно: трасса Тинужи-Кокнесе осталась без "умных" фоторадаров

Эффективность устройств признают и полицейские, и транспортные эксперты — контролирующие устройства, установленные на обычные фоторадары, действительно дисциплинируют водителей: за время их работы с апреля по октябрь 2019 года на шоссе Тинужи-Кокнесе не было ни одной аварии.

Благодаря видеокамерам было возможно рассчитать скорость движения нарушителя и размер положенного штрафа. Пилотный проект обошелся в 200 тыс. евро.

Однако в конце года радары были демонтированы, и ответа на вопрос, когда их вернут — по-прежнему нет. Как отметили в Госполиции, об этом должно решить Министерство сообщения. Вопрос будет обсуждаться в ходе ближайшей встречи в конце января.

Как отмечает телеканал, на самой трассе тем временем снова начали происходить аварии.

Всего на дорогах Латвии установлены 100 стационарных фоторарадров, также в распоряжении полиции есть 2 передвижных фоторадаров.

Вместе с тем в Литве "умными" радарами оборудованы уже 25 участков шоссе.