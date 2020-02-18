Сергетс не комментирует приговор по делу о золитудской трагедии

Суд во вторник оправдал всех обвиняемых по делу, кроме Сергетса, который приговорен к шести годам тюрьмы и пяти годам запрета работать по своей профессии.

Другие опрошенные агентством LETA адвокаты также выразили удовлетворение приговором.

После перерыва суд возобновил оглашение приговора, и на данный момент зачитана примерно треть. Все компенсации ущерба будут взысканы с Сергетса.

Суд по всем пунктам обвинения оправдал строительного эксперта Андриса Гулбиса, архитектора Андриса Калинку, а также признал невиновными строительного надзирателя Мартиньша Драудиньша и руководителя строительных работ предприятия Re&Re Станислава Кумпиньша.

Оправданы были также эксперт отдела строительного надзора Рижского строительного управления Марика Трейя, замначальника строительной инспекции Айя Мельникова и заместитель начальника строительной инспекции Янис Балодис. Невиновной признана и старший эксперт по охране труда предприятия Maxima Latvija Инна Шуваева.

Приговор можно обжаловать после того, как будет доступен его полный текст.

После объявления приговора ряд потерпевших, а также руководитель общества "Золитуде 21.11" Регина Лочмеле-Лунева покинули зал суда.

При обрушении магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы. Для обвиняемых по делу о золитудской трагедии прокуратура потребовала тюремного заключения на сроки от 5 до 7,5 лет, а также запрета выполнять должностные обязанности сроком на 5 лет.