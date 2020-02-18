Вт, 18.02.2020
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Гражданам Китая запретили въезд в Россию

Ухань. 4 февраля.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

​Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая въезжать в Россию. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию будет приостановлено с 19 февраля, а полный запрет начнет действовать с 20 февраля. 

Отмечается, что он касается поездок в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях. 

Как сообщал RUS.TVNET, 18 февраля у второго россиянина диагностировали коронавирусную инфекцию. Заболевшим является супруг женщины, коронавирус у которой был диагностирован на лайнере Diamond princess днем ранее, 17 февраля.

  • По последним данным, во всем мире коронавирусной инфекцией Covid-19 заразились более 73 тысяч человек, из которых более 72 тысяч — в Китае. Умерли не менее 1868 человек.

Галерея: Борьба с коронавирусом в Китае 

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