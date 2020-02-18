Вт, 18.02.2020
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Резекненский край: один человек утонул, второй выбрался на берег сам

Иллюстративное фото

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

В минувшие сутки в одном из водоемов Резекненского края найден утонувший человек. В целом с начала года утонуло восемь человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В понедельник, 17 февраля, в 9.46 спасатели получили вызов в Резекненский край, где в одном из водоемов тонули два человека.

Одному из них удалось выбраться на берег собственными силами, а тело второго спасатели нашли примерно в 200 метрах от берега. 

За прошедшие сутки зарегистрировано 14 пожаров, люди в огне не пострадали. В трех случаях горела прошлогодняя трава.

В этом году в результате пожаров в Латвии погибли 19, пострадали - 34 человека.

В связи с сильным ветром сотрудники VUGD в понедельник, 17 февраля, 93 раза выезжали на спасательные работы.

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