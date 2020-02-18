Резекненский край: один человек утонул, второй выбрался на берег сам

В минувшие сутки в одном из водоемов Резекненского края найден утонувший человек. В целом с начала года утонуло восемь человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В понедельник, 17 февраля, в 9.46 спасатели получили вызов в Резекненский край, где в одном из водоемов тонули два человека.
Одному из них удалось выбраться на берег собственными силами, а тело второго спасатели нашли примерно в 200 метрах от берега.
За прошедшие сутки зарегистрировано 14 пожаров, люди в огне не пострадали. В трех случаях горела прошлогодняя трава.
В этом году в результате пожаров в Латвии погибли 19, пострадали - 34 человека.
В связи с сильным ветром сотрудники VUGD в понедельник, 17 февраля, 93 раза выезжали на спасательные работы.