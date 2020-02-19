Россия снова должна ЮКОСу 50 миллиардов долларов. Что дальше?

Арбитражное решение 2014 года признано действующим, так что истцы могут пытаться исполнить путем обращения взыскания на имущество России. Для этого, однако, необходимо найти имущество, которое принадлежало бы непосредственно государству (а не, например, госпредприятиям, которые по долгам государства не отвечают) и не защищалось суверенным и дипломатическим иммунитетом. Практика показывает, что найти такое имущество крайне сложно, но если оно обнаруживается, то европейские суды на соответствующей территории без затруднений выносят решения о его аресте.

Апелляционный суд отклонил все доводы российской стороны, в том числе о том, что признание арбитража компетентным в отношении данного спора противоречит российскому праву. Сейчас в России готовятся изменения в Конституцию, призванные исключить применение в России норм международного права, если они противоречат основам права российского.

Дело акционеров ЮКОСа, однако, наглядно показывает, что в России и за рубежом основы российского права могут пониматься и толковаться по-разному. Это чревато конфликтами в правоприменении и может привести к международной изоляции России.

Левон Григорян, адвокат, специалист по международному разрешению споров и международному арбитражу

Очень серьезное решение, оно, конечно, неприятно для российской стороны, хотя у неё есть возможность обжаловать его в Верховном суде Нидерландов. Но споры о приведении в исполнение арбитражного решения в различных странах, которые во многих странах были приостановлены на период процесса об отмене арбитражного решения и апелляции в судах Гааги, могут возобновиться.

С другой стороны, положение не является абсолютно безнадежным, потому что даже при отрицательном исходе обжалования в Верховном суде бороться с таким оппонентом, как Россия, очень сложно. Даже если она потерпит поражение в судах, взыскать деньги будет непросто.

Говорить об окончательной победе истцов преждевременно. У России огромное количество способов избегать исполнения любых решений, потому что это огромное могущественное государство.

Трудно сомневаться в том, что оппоненты будут предпринимать попытки ареста российского имущества за рубежом, но насколько такие попытки будут успешными, будет зависеть от многих обстоятельств, процесс будет непростым. В любых странах, где есть более-менее продвинутый правовой режим, предстоят сложные судебные процедуры по этому поводу.

У Российской Федерации как таковой не так много имущества, которое можно арестовать для удовлетворения арбитражного решения на такую огромную сумму. Есть объекты, у которых есть дипломатический иммунитет, есть иное имущество, у которого относительно небольшая стоимость - самолёты на авиашоу, парусники и тому подобное - всё это мы уже, к сожалению, проходили в прошлом.