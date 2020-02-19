Русский союз пожалуется ЕЦБ на Латвию: не дают открыть счет для получения госфинансирования

Как сообщил агентству LETA сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов, партия обращается в различные зарегистрированные в Латвии кредитные учреждения, чтобы получить положенное ей государственное финансирование, но пока ей не удалось открыть счет.

В связи с этим РСЛ намерена обратиться в Европейскую комиссию, указав на нарушение прав на получение финансовых услуг. Также партия будет жаловаться ЕЦБ на создание неравных условий для реализации политических свобод в Латвии.