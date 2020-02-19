Ср, 19.02.2020
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Русский союз пожалуется ЕЦБ на Латвию: не дают открыть счет для получения госфинансирования

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Русский союз Латвии (РСЛ) намерен обратиться в Европейский центральный банк (ЕЦБ), указав на то, что партия не может открыть в латвийских кредитных учреждениях банковский счет для получения государственного финансирования.

Как сообщил агентству LETA сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов, партия обращается в различные зарегистрированные в Латвии кредитные учреждения, чтобы получить положенное ей государственное финансирование, но пока ей не удалось открыть счет.

В связи с этим РСЛ намерена обратиться в Европейскую комиссию, указав на нарушение прав на получение финансовых услуг. Также партия будет жаловаться ЕЦБ на создание неравных условий для реализации политических свобод в Латвии.

"Мы постараемся обратить их внимание на то, что в Латвии банковская система не работает, потому что даже политические партии не могут гарантированно открыть счет в банке", - подчеркнул Митрофанов.

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