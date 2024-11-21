"Россия, может быть, пытается использовать эту возможность, чтобы попытаться запугать Украину и ее сторонников, но это не будет решающим фактором игры в этом конфликте",

- сказал американский чиновник.

Ряд западных СМИ ранее ссылались на слова аналитиков и официальных лиц о том, что Россия не использовала межконтинентальную баллистическую ракету, а баллистическую ракету ближнего радиуса действия.

Как ранее рассказали веб-изданию "Украинская правда" источники в ВВС Украины, при ударе по Днепру Россия использовала баллистическую ракету среднего радиуса действия "Рубеж", способную нести и ядерные боеголовки.

Ранее в четверг сообщалось, что утром 21 ноября Россия нанесла ракетный удар по Днепру, впервые использовав межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж". Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

В ходе атаки также была выпущена гиперзвуковая ракета "Кинжал" и семь крылатых ракет Х-101. Шесть из них были успешно сбиты украинскими силами ПВО.

"С 5 до 7 утра 21 ноября российские войска атаковали Днепр, нанося удары по промышленным объектам и критической инфраструктуре с использованием различных типов ракет", - говорится в официальном заявлении Воздушных сил Украины.

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