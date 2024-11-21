Главное за 21 ноября Лембергс под санкциями Британии, ордер на арест Нетаньяху и новые ракеты России и Украины

Эмили Гриффитс из Уэльса 26 лет. У нее нет детей, но она не может представить себя матерью и в будущем. Причиной тому стали эндометриоз и аденомиоз, хронические гинекологические заболевания, которые привязали ее к дому, потому что боль изнуряет. Чтобы вести полноценную жизнь, она хочет сделать операцию по удалению матки, но врачи говорят, что она слишком молода для этого, сообщают зарубежные СМИ.

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Многие самозанятые работают в собственной квартире, в том числе и люди, выполняющие заказы на своем компьютере - копирайтеры, переводчики, дизайнеры, онлайн-консультанты, программисты и т. д. Как грамотно списать в расходы коммунальные платежи, плату за интернет и электричество, чтобы заплатить меньше налогов? Об этом, а также о том, как оформить транспортные и другие расходы, рассказывает глава бухгалтерской компании Insaiders Марина Антонова.

RUS TVNET вместе c Telegram-каналом "Волна/Латвия" запускает серию публикаций "Один день в Риге". Известные релоканты и местные жители делают фотографии и рассказывают, как проходит их день в Риге и Латвии.

С 15 по 18 ноября в столице Латвии после длительного перерыва вновь состоялся фестиваль света Staro Rīga. Это событие, прошедшее в праздничные дни, вызвало у жителей и гостей города противоречивые впечатления.

7 декабря в рижском клубе First Шура Би-2, один из бессменных лидеров легендарной рок-группы "Би-2", представит концертное шоу Rock'n'Talk.

Только что умерла наша собака. Золотистый ретривер - старый как мир, пятнадцать лет. Он умер, конечно, не сам. Не ушел во сне, облегченно выдохнув последний раз и взмахнув крыльями ангела, отправившись на лучшие охотничьи угодья. Совсем нет. Пришлось пересилить свое эго и принять ужасное решение - эвтаназию. Последняя прогулка по осенним листьям, творожный сырок в последнюю трапезу, а затем "зеленая миля" до клиники, где "щелк!" - и все. Усыпление животного стало для меня новым опытом, мощной и грустной травмой. Поэтому я поделюсь этим - возможно, тому, кто столкнулся с подобным горем, станет легче.

В среду, 20 ноября, в полдень из глубины 22 метров была извлечена первая тонна фосфорита в карьере Ару-Лыуна на фосфоритовом месторождении Тоолсе в Ляэне-Вирумаа. Добытый материал планируется отправить в зарубежные промышленные лаборатории для тестирования, пишет Rus.Postimees.

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