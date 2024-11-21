Великобритания установила новые санкции, под которые попал и экс-мэр Вентспилса Айвар Лембергс со своей дочерью. А Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра и экс-министра обороны Израиля. Общественный транспорт уже не может справиться с плохой погодой, а Россия и Украина используют в войне все более опасное оружие. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 21 ноября ⟩ Лембергс под санкциями Британии, ордер на арест Нетаньяху и новые ракеты России и Украины
Новости Латвии:
Айвар Лембергс, один из самых богатых людей Латвии, и его дочь Лига Лемберга попали под санкции Великобритании. Их обвиняют в коррупции, отмывании денег и использовании корпоративных схем для сокрытия активов. Эти меры стали частью новой кампании Лондона по борьбе с "грязными деньгами", инициированной министром иностранных дел Дэвидом Лэмми, сообщает пресс-служба Британского правительства.
План создания единого билета на общественный транспорт и пассажирские поезда в Риге начинает обретать реальные очертания. При благоприятном развитии событий пилотный проект может быть запущен уже в следующем году. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Рижский окружной суд 19 ноября удовлетворил иск муниципальной компании SIA Rīgas satiksme к бывшим членам правления. Суд постановил взыскать с них 1,3 миллиона евро. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на данные суда.
В четверг утром по техническим причинам по всей Латвии была нарушена система управления движением поездов и оповещения пассажиров, поэтому сейчас наблюдаются задержки отдельных рейсов, свидетельствует информация Latvijas dzelzceļš (LDz). Об этом сообщает агентство LETA.
Департамент имущества Рижской Думы попросил Латвийское общество русской культуры освободить помещение до 31 декабря, так как в конце года разорвет договор безвозмездного пользования. Причина - помещения понадобились для других целей. Обо этом рассказали в программе "Сегодня вечером" на LSM+.
Утром в среду, 20 ноября, три автомобиля попали в тяжелую аварию на одной из автомагистралей. Двигаясь в направлении из Риги, один торопливый водитель, возможно, принял неправильное решение, из-за чего в неприятной ситуации оказались и другие участники движения. Для одного из водителей, вовлеченных в аварию, эта поездка, к сожалению, стала последней. Об этом сообщает программа Degpunktā.
За рубежом:
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выписал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, отправленного в отставку 5 ноября. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе суда.
Утром 21 ноября Россия нанесла ракетный удар по Днепру, впервые использовав межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж". Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
Российские военные блогеры сообщают, что Вооруженные силы Украины 20 ноября впервые обстреляли военные цели в России ракетами дальнего радиуса действия Storm Shadow, произведенными в Великобритании и Франции, сообщает телерадиокомпания CNN.
Диктатор Владимир Путин вынужден отменять зарубежные визиты. Причина в том, что многие страны отказываются заправлять его самолет топливом, что делает невозможным достижение пунктов назначения.
Видеорегистратор участника движения зафиксировал в понедельник, 18 ноября, в 9:53 на шоссе Таллинн - Рапла шокирующий обгон. "Господи, вот это реакция. Мне стало плохо, когда я это увидел..." - пишут многие в комментариях к видео. Об этом сообщает портал Limon.ee.
Эмили Гриффитс из Уэльса 26 лет. У нее нет детей, но она не может представить себя матерью и в будущем. Причиной тому стали эндометриоз и аденомиоз, хронические гинекологические заболевания, которые привязали ее к дому, потому что боль изнуряет. Чтобы вести полноценную жизнь, она хочет сделать операцию по удалению матки, но врачи говорят, что она слишком молода для этого, сообщают зарубежные СМИ.
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Многие самозанятые работают в собственной квартире, в том числе и люди, выполняющие заказы на своем компьютере - копирайтеры, переводчики, дизайнеры, онлайн-консультанты, программисты и т. д. Как грамотно списать в расходы коммунальные платежи, плату за интернет и электричество, чтобы заплатить меньше налогов? Об этом, а также о том, как оформить транспортные и другие расходы, рассказывает глава бухгалтерской компании Insaiders Марина Антонова.
RUS TVNET вместе c Telegram-каналом "Волна/Латвия" запускает серию публикаций "Один день в Риге". Известные релоканты и местные жители делают фотографии и рассказывают, как проходит их день в Риге и Латвии.
С 15 по 18 ноября в столице Латвии после длительного перерыва вновь состоялся фестиваль света Staro Rīga. Это событие, прошедшее в праздничные дни, вызвало у жителей и гостей города противоречивые впечатления.
7 декабря в рижском клубе First Шура Би-2, один из бессменных лидеров легендарной рок-группы "Би-2", представит концертное шоу Rock'n'Talk.
Только что умерла наша собака. Золотистый ретривер - старый как мир, пятнадцать лет. Он умер, конечно, не сам. Не ушел во сне, облегченно выдохнув последний раз и взмахнув крыльями ангела, отправившись на лучшие охотничьи угодья. Совсем нет. Пришлось пересилить свое эго и принять ужасное решение - эвтаназию. Последняя прогулка по осенним листьям, творожный сырок в последнюю трапезу, а затем "зеленая миля" до клиники, где "щелк!" - и все. Усыпление животного стало для меня новым опытом, мощной и грустной травмой. Поэтому я поделюсь этим - возможно, тому, кто столкнулся с подобным горем, станет легче.
В среду, 20 ноября, в полдень из глубины 22 метров была извлечена первая тонна фосфорита в карьере Ару-Лыуна на фосфоритовом месторождении Тоолсе в Ляэне-Вирумаа. Добытый материал планируется отправить в зарубежные промышленные лаборатории для тестирования, пишет Rus.Postimees.
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