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В LDz объяснили, почему сегодня утром опаздывали поезда

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Машинист LDZ
Машинист LDZ Фото: Juris Lisovs/TVNET

В четверг утром по техническим причинам по всей Латвии была нарушена система управления движением поездов и оповещения пассажиров, поэтому сейчас наблюдаются задержки отдельных рейсов, свидетельствует информация Latvijas dzelzceļš (LDz). Об этом сообщает агентство LETA.

В LDz пояснили, что по техническим причинам была нарушена передача данных в сети железнодорожной связи. Сейчас помехи устранены, но возможны задержки отдельных поездов до 20 минут. Компания планирует в ближайшее время восстановить движение поездов в соответствии с графиком движения.

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