В LDz объяснили, почему сегодня утром опаздывали поезда

В LDz пояснили, что по техническим причинам была нарушена передача данных в сети железнодорожной связи. Сейчас помехи устранены, но возможны задержки отдельных поездов до 20 минут. Компания планирует в ближайшее время восстановить движение поездов в соответствии с графиком движения.