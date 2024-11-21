В четверг утром по техническим причинам по всей Латвии была нарушена система управления движением поездов и оповещения пассажиров, поэтому сейчас наблюдаются задержки отдельных рейсов, свидетельствует информация Latvijas dzelzceļš (LDz). Об этом сообщает агентство LETA.
В LDz объяснили, почему сегодня утром опаздывали поезда
В LDz пояснили, что по техническим причинам была нарушена передача данных в сети железнодорожной связи. Сейчас помехи устранены, но возможны задержки отдельных поездов до 20 минут. Компания планирует в ближайшее время восстановить движение поездов в соответствии с графиком движения.
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