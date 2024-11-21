Сейм разрешил начать уголовное преследование судьи Апшениеце

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) недавно передало в прокуратуру по расследованию преступлений в государственных учреждениях материалы уголовного дела. В ходе расследования были собраны доказательства, указывающие на то, что судья, возможно, неоднократно использовала внутренние и внешние базы данных суда для получения конфиденциальной информации, не связанной с государственной тайной.

KNAB утверждает, что судья руководствовалась личными мотивами и получала информацию, не связанную с выполнением своих служебных обязанностей. Данные касались имущественного положения физических лиц, их недвижимости и ее местонахождения, а также административных нарушений и судимостей. Эту информацию, как предполагается, судья передавала третьим лицам.

На данный момент Лайла Апшенеце отстранена от исполнения обязанностей судьи. Это решение будет действовать до завершения уголовного дела и разрешения всех правовых вопросов.

За подобное преступление предусмотрены различные меры наказания. Суд может назначить тюремное заключение сроком до одного года, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

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