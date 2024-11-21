Движение пассажирских поездов между Вильнюсом и Даугавпилсом может возобновиться весной следующего года после завершения ремонта железной дороги в Латвии, сообщила литовская пассажирская железнодорожная компания LTG Link.
Рассказали, когда может возобновиться движение поездов между Вильнюсом и Даугавпилсом?
В четверг, 21 ноября, был проведен пробный рейс, который длился около 2,5 часов.
По словам представителей компании, маршрут позволил бы жителям Висагинаса чаще посещать Даугавпилс, и в настоящее время совместно с муниципалитетом рассматривается возможность возобновления маршрута.
В настоящее время поезда LTG Link ходят до Турмантаса на границе, но есть намерения продлить маршрут примерно на 15 километров до Даугавпилса.
С 27 декабря прошлого года поезда LTG Link ежедневно курсируют в Ригу, а в Даугавпилс, который является вторым по величине городом Латвии, поезда ходили по выходным в 2018 году.
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