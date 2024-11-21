11 лет Золитудской трагедии: жалобу на приговор рассмотрят в декабре

Утром 21 ноября президент Латвии Эдгар Ринкевич возложил цветы к временному мемориалу на месте трагедии. Общество Zolitūde 21.11, объединяющее пострадавших и их близких, не организует официальных мероприятий, но пригласило всех неравнодушных прийти к мемориалу в 17:30. Именно в это время 11 лет назад в магазине прозвучали сирены тревоги, но эвакуация так и не была начата.

Как сообщила руководитель организации Регина Лочмеле, проект постоянного мемориала готов, однако строительство может начаться только весной следующего года.

Разбирательства по делу обрушения длились шесть лет, сопровождались переносами заседаний и сложностями из-за болезни ведущего судьи. В феврале 2020 года Рижский Пардаугавский суд приговорил Ивара Сергетса, инженера-строителя здания, к шести годам лишения свободы, а всех остальных восьмерых обвиняемых, включая представителей администрации магазина, признал невиновными.

Этот приговор вызвал возмущение у пострадавших. Лочмеле заявила, что если Верховный суд оставит приговор без изменений, они подадут гражданский иск против государства. "В 2013 году система строительного контроля и противопожарной безопасности позволила случиться трагедии, которая унесла жизни 54 невинных людей", - подчеркнула она.

Золитудская трагедия стала не только крупнейшей катастрофой в Латвии за последние десятилетия, но и одной из самых масштабных строительных аварий в Европе. Следствие выявило серьезные нарушения в проектировании и строительстве здания, а также игнорирование сигналов тревоги со стороны администрации магазина.

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