Фото Около 100 человек в Риге помянули погибших в золитудской трагедии

Ровно в 17:43, когда обрушилась крыша магазина Maxima, на месте памяти зазвучала пожарная сирена.

Почтить память погибших коллег пришли и представители Государственной пожарно-спасательной службы.

До этого в течение дня к временному мемориалу приходили и высшие должностные лица страны.

Галерея: Президент Ринкевич поминает жертв трагедии в золитудской Maxima

Сегодня в Риге прошли мероприятия, посвященные годовщине обрушения крыши супермаркета Maxima 21 ноября 2013 года, в результате которого погибли 54 человека.

21 ноября 2013 года в результате обрушения супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы. За 11 лет уголовное дело прошло две судебные инстанции, но окончательного решения пока нет. На данный момент виновным признан только инженер-конструктор здания Ивар Сергет.

Верховный суд рассмотрит дело в письменном формате 19 декабря.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!