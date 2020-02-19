К Бурову не пошел, выбрал другую партию: Кюзис нацелился на Рижскую думу

В случае избрания он готов работать над вопросами безопасности и борьбы с коррупцией, рассказал Кюзис.

Кюзис также сообщил журналистам, что к нему с предложением вступить в свои ряды обратилось несколько партий, в том числе "Честь служить Риге", однако он сделал выбор в пользу "Нового Единства".

По его мнению, это политическая сила показала себя как фундаментальное объединение с понятным видением, замечательными людьми и реальным восприятием жизни.

Кюзис заявил, что всегда руководствовался принципом, что работа на благо общества является его миссией, поэтому решил продолжить свою карьеру в этом направлении.

Бывший начальник Госполиции указал на то, что он хорошо знает столицу, потому что в свое время руководил Рижской криминальной полицией, и ему понятны многие вещи, которые можно улучшить, работая в политике.

Предыдущий опыт Кюзиса свидетельствует о том, что возбуждение уголовных дел в полиции является только последствиями, однако важна своевременная ликвидация причин.

Председатель фракции "Единства" в Рижской думе Вилнис Кирсис сообщил, что продолжается активная работа по формированию команды и разработки плана для участия в выборах.

По словам председателя правления "Единства" Арвилса Ашераденса, партия усердно готовится в выборам и работает над созданием списка профессионалов. По его словам, более обширная информация о списке партии будет предоставлена 7 марта.

Как сообщалось, 11 февраля стал последним рабочим днем генерала Кюзиса на посту начальника Государственной полиции. На своей последней пресс-конференции он сказал, что в списке его приоритетов нет участия в политических процессах, однако, "никогда не говори никогда", и жизнь полна сюрпризов. Как известно, Кюзис занял пост шефа Госполиции в 2011 году.