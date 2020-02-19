Рижская дума: в четверг Бурова снова попробуют снять с должности

6 февраля уже было созвано заседание по этому вопросу, но оппозиция на него не явилась, и из-за отсутствия кворума заседание не состоялось, поэтому Буров сохранил должность. Согласно закону, повторное заседание необходимо созвать в течение двух недель.

Опрошенные агентством LETA представители оппозиции заявили, что в четверг также не планируют присутствовать на заседании, поэтому оно предположительно вновь не состоится из-за отсутствия кворума.

Ранее руководитель фракции национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK Дайнис Лоцис сообщил агентству LETA, что оппозиция не стала голосовать за отстранение Бурова, потому что до роспуска думы оставалось несколько недель и оппозиционеры не хотели "создавать почву" для формирования новой коалиции.

Созыв заседания для рассмотрения вопроса об отставке Бурова инициировали партия "Согласие" и блок депутатов "Риге!", заявив, что Буров единолично взял на себя управление думой и не выполняет условия коалиционного договора. Партия "Согласие" заявила, что не будет голосовать за утверждение бюджета самоуправления на 2020 год пока Буров у власти.

Таким образом Рига стала единственным самоуправлением в стране, которое не утвердило бюджет на 2020 год.

Тем временем 13 февраля Сейм проголосовал за роспуск Рижской думы, которая все еще продолжает работу, так как закон о ее роспуске вступит в силу только на следующий день после провозглашения президентом Эгилом Левитсом.