Рига - единственное самоуправление в стране с неутвержденным бюджетом на этот год

По словам министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце, неспособность Рижской думы принять бюджет 2020 года наносит серьезный вред нормальному функционированию самоуправления, препятствует решению вопросов развития, а также противоречит интересам общества.

"Несмотря на то, что закон не предусматривает прямых санкций в случае неутверждения бюджета, депутаты самоуправления должны быть политически ответственными и добиться утверждения бюджета как можно скорее", - заявил Пуце.

VARAM напоминает, что бюджеты самоуправлений необходимо подготовить и передать на утверждение в думу не позднее, чем через два месяца после провозглашения закона о государственном бюджете.

Закон о госбюджете 2020 года был провозглашен 28 ноября 2019 года, поэтому бюджеты самоуправлений необходимо было подать на утверждение до 28 января 2020 года.

Рижская дума не смогла принять бюджет 2020 года из-за политического кризиса.

Фракция "Согласия" в Рижской думе и блок депутатов "Риге!" решили не поддерживать бюджет столицы на 2020 год до тех пор, пока у власти находится мэр Олег Буров ("Честь служить Риге", ЧСР).