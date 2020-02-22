Одинаковые люди на фото Путина - кто они? И как президент России объел ветеранов

Когда Владимир Путин перестанет быть президентом России, что значат его переговоры с Лукашенко на хоккейном поле, есть ли у главы РФ супруга и чем занимаются его дети? Эти и другие темы на этой неделе Юрий Дудь обсудил в интервью с журналистом "кремлевского пула" и "летописцем Путина" Андреем Колесниковым.
Андрей Колесников - российский журналист и публицист, специальный корреспондент "Коммерсанта", который уже 20 лет пишет о российском президенте Владимире Путине.
Он является автором книг о Путине, в том числе книги "Разговоры с Владимиром Путиным", где повествование ведется от лица президента России. Центральной темой разговора стал, как нетрудно догадаться, Владимир Путин, который, как считает Юрий Дудь, "наверное, до самой смерти будет править Россией".
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