Одинаковые люди на фото Путина - кто они? И как президент России объел ветеранов

Когда Владимир Путин перестанет быть президентом России, что значат его переговоры с Лукашенко на хоккейном поле, есть ли у главы РФ супруга и чем занимаются его дети? Эти и другие темы на этой неделе Юрий Дудь обсудил в интервью с журналистом "кремлевского пула" и "летописцем Путина" Андреем Колесниковым.