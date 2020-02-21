Ей было 16, ему - 31, но они этого не знали. История молодой мамы из Латвии, или Филиппинско-финская сказка

Я волновалась целую неделю, придумала, что положу эту бумажку в конверт, заклею его и отдам в самый последний день перед отъездом. И тут мама открывает прямо передо мной этот конверт, смотрит на распечатку… и - "Подожди-ка, подожди-ка, сколько ему лет - 31?". При этом у нее даже лицо не поменялось, то есть как будто вообще все равно человеку.

Я тут целую неделю переживала, нервничала, у меня руки тряслись… А мама сказала просто: "Ну ты прям как крестная". И все. У них тоже разница в возрасте около 13 лет.

- Просто мама, наверное, уже поняла, что у вас все серьезно, увидела, как Бэнхур к тебе относится…

- Наверное. Да и вообще мама такой человек, она считает - твоя жизнь, и делай что хочешь. Поэтому так спокойно и отреагировала. А вот когда я уже переехала в Финляндию, мама проговорилась папе.

Лера с мамой перед отъездом в Финляндию ФОТО: из личного архива Леры Абуэл

- Уточни, пожалуйста, в Финляндию ты переехала в каком году, через сколько лет после того, как вы познакомились?

- Через два года. Ну да, то есть я окончила школу и сразу переехала. Мне было тогда 18 лет, на носу уже 19. И вот когда мама проговорилась папе, он пишет мне сообщение - такое шуточное, мол, ну ты и старика себе нашла. Я такая - "Что, ты знаешь, сколько ему лет?". Он говорит - да, мама проболталась. Я думаю, ну вот тебе здрасьте - до свидания, я-то хотела сама все рассказать. Некрасиво как-то получилось, что он не от меня все это узнал.

Но папа уже нормально, спокойно отреагировал, потому что - ну а что ему еще делать? Я же уже чемоданы собрала и уехала. К тому же я уже взрослая девчонка.

И сейчас они уже нормально общаются. В прошлом году мы уже приезжали в Латвию всем семейством - с мужем, с доченькой - и уже дома у родителей оставались, классно время проводили, общались. Через меня, конечно, потому что мои родители не знают английский. Либо на пальцах. (Смеется.)

- Скажи, а пока ты еще не переехала в Финляндию, в Риге же ты в какой-то момент представила Бэнхура родителям?

- У папы как-то не было возможности - он приезжал, а папа все время был занят, так что, что называется, лицом к лицу они так и не встретились. А мама, когда я в первый раз оставалась у него, сказала: "Ты хотя бы нас познакомь". Не было такого, что мы посидели где-то в ресторане или еще что-то, потому что мама приехала из гостей - от бабушки, и мы только с автобуса ее встретили, познакомились, проводили на троллейбус и разошлись.

- И как они друг друга приняли?

- Все нормально было. Моя мама - позитивный человек, и муж тоже очень даже позитивный.

Пока мы маму ждали, я его учила говорить на русском "здравствуйте", он пытался-пытался, но в итоге сказал - может, просто "привет"? А так вообще все даже очень здорово получилось при первой встрече.

В следующий раз они уже увиделись, когда мы приезжали в Латвию с семьей мужа. Тогда мы пошли в "Лидо". Папа, как всегда, работал - он не смог прийти, ну а с мамами мы посидели…

С семьей мужа в Риге ФОТО: из личного архива Леры Абуэл

- И что мамы - нашли общий язык? Как они пообщались?

- Ой, тоже очень позитивно! Его маме уже за 60, но она тоже очень жизнерадостный человек, поэтому они посидели, через меня пообщались, моя мама презенты приготовила - бутылочку вина там, почему бы и нет? Как-то очень даже миленько все было.