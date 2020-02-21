Ей было 16, ему - 31, но они этого не знали. История молодой мамы из Латвии, или Филиппинско-финская сказка
Очередной героиней нашего проекта о русскоязычных девушках из Латвии, нашедших свое счастье с любимыми из зарубежья и разлетевшихся по миру, стала Валерия Абуэл. История этой девушки интересна не только тем, что ее супруг - выходец из азиатской страны, а живут они в Финляндии. Это самая что ни на есть любовь без границ - национальных, языковых, возрастных... Похоже на сказку!
Напомним, проект именно под таким названием - "Любовь без границ" - RUS.TVNET запустил в прошлом году, и он предполагал видеозвонок по Скайпу, вопросы-ответы, полный экспромт... Изначально мы просили лишь об одном - не судить строго!
Это эксперимент, который ценен, на наш взляд, своей правдивостью, неподдельными эмоциями и отсутствием каких-либо купюр.
Однако со временем выяснилось, что мы не учли два момента - человеческий фактор (когда раскованная в предварительном телефонном разговоре героиня, осознав, что сейчас ее будут снимать на видео, начинает заметно нервничать, выдерживать долгие паузы, пытаясь правильно сформулировать мысли, и явно ощущает дискомфорт) и качество видеосвязи (звуковые помехи, увы, неизбежны). А потому решили продолжить начатое в другом формате - записывать разговор по телефону и передавать его в текстовом варианте. Поверьте, от этого истории девушек не становятся менее интересными и искренними.
Наша новая героиня - Валерия Абуэл. Сейчас ей 22 года, и она уже мама 11-месячной дочки с невероятно красивым именем - Изабелла Майя. Муж Леры - филиппинец Бэнхур, которому 35, хотя и не скажешь.
Пара живет в Финляндии, куда мы и позвонили вечером, дождавшись, когда Лера уложит малышку спать.
Спасибо Изабелле, что сладко спала и дала маме возможность целый час проболтать с нами по телефону (вариант "если что, поставим диктофон на паузу, я ее быстренько покормлю, она сразу опять заснет, и продолжим" не пригодился). Ну а самой Лере - за то, что согласилась рассказать нам свою удивительную историю. Да, и Бэнхуру тоже спасибо, ведь, по словам Валерии, он был готов посидеть с дочкой, если бы она не спала в тот момент, когда мы созванивались.
Ну что ж, самое время перейти к нашей беседе с героиней - девушкой открытой, позитивной, очень приятной в общении и, без всяких сомнений, абсолютно счастливой, ведь даже к материнским хлопотам она относится с легкостью и нескрываемой радостью: усталость, свойственная молодым мамочкам, - это не про нее!
Итак, вот какой разговор у нас получился:
- Лера, расскажи для начала немного о себе и своей семье. Кто твои родители, где ты родилась, училась?..
- Я родилась в России и до пяти лет жила там, а потом уже вместе с мамой переехала в Латвию к отчиму. Это формальность, а так, конечно, он мой папа. Он гражданин Латвии, но русскоязычный. С тех пор там и жила - в Риге, в Кенгарагсе, и училась там - в обычной школе и на повара.
- Параллельно или перешла из школы в профессиональное училище?
- Нет-нет, одновременно получала среднее образование в школе и ходила на курсы - в 10-12-м классах.
- То есть у тебя диплом есть - ты повар профессиональный?
- Да.
- А сколько тебе было лет, когда ты познакомилась со своим будущим мужем? И как это вообще произошло?
- На тот момент мне было 16, если я не ошибаюсь, почти 17. В этом возрасте есть такая мания знакомиться со всеми. Для меня тогда очень важно было общение. А где можно найти общение? Конечно же, в социальных сетях, на сайтах знакомств… Поэтому для меня это было просто общение. Ну вот, как-то стали общаться, ничего, конечно, не планировалось, а потом он через пару месяцев говорит: "А я приеду в Латвию".
- Прости, я тебя перебью. Скажи, кто первый кому написал в соцсетях?
- Ой, если честно, я не помню. Там такая система, что ты сначала лайк ставишь, а потом он тебе предлагает общение - то есть хочешь ли ты с ним пообщаться?
И то ли он мне написал, то ли я ему, я уже сейчас точно не помню, зато помню, что на тот момент мой английский был на уровне "да, нет, не знаю". Общались по Google-переводчику,
поэтому каких-то звонков и разговоров не было - только короткие сообщения: "Привет! Как дела? Что делаешь?".
А потом, как я уже сказала, через два месяца он сообщил, что приедет в Латвию. Ну какое там "приедет в Латвию"? Конечно, я не поверила. Бывает, знакомые из соседнего городка доехать не могут - 30-40 минут на поезде, а тут из другой страны, большие деньги тратить на перелет туда-обратно, и всего лишь на пару дней... Как-то мало верилось. И вот уже за неделю до приезда он прислал билет на самолет, что "я как бы прилетаю".
Такое волнение сразу появилось - как, что вообще будет, я же английский совсем не знаю, что вообще делать...
А потом произошло то, о чем я, наверное, своим внукам буду рассказывать.
За день до этого он мне написал: "Ты не забудь встретить меня, хорошо?". Хорошо, конечно. В итоге он меня прождал больше двух часов в аэропорту, потому что... Лера проспала.
И он все время звонил, писал - где я, что со мной, почему не встретила? В итоге, конечно, я проснулась. Было столько планов - я прическу сделаю, накрашусь, то-се, пятое-десятое, да какое там - быстро собралась и полетела в аэропорт. Грубо говоря, в чем спала - в том и поехала. А он терпеливо ждал - почти три часа. Видимо, очень хотел познакомиться. (Смеется.)
- Уточни, Лера, он на сколько приезжал в первый раз?
- На три дня.
- А останавливался где?
- Останавливался он в гостинице. Если бы остановился у нас дома, папа бы сразу его убил.
- То есть тогда ты еще с родителями его не знакомила?
- Нет, в первые его два приезда мама с папой даже не знали, что у меня кто-то есть или что кто-то приезжает.
- А когда вы встретились, ты сразу что-то почувствовала, поняла, что хочешь познакомиться с этим человеком поближе?
- Да, какая-то симпатия и, как говорят, бабочки в животе… Но как-то не верилось, что две страны, что я вот так могу взять и переехать. Нравился - да, конечно. Почему бы нет? Симпатичный парень. Но на тот момент я не верила, что вот так просто можно взять вещи и уехать в никуда, где у тебя никого нет и ничего нет..
- Когда вы впервые увидели друг друга в аэропорту, ты чувствовала какую-то скованность? Или вы встретились уже как близкие люди?
- В первый момент, естественно, была какая-то неловкость, особенно из-за того, что я опоздала, стыдно было. Но
у филиппинцев есть такое, что они как-то к себе располагают. То есть все так легко, ненавязчиво - обнял, спросил, как дела. Такого не было, что, блин, что мне делать, как поступить, куда сесть, что сказать…
- Он каким-то образом выразил свое недовольство по поводу того, что ты так "нешуточно" опоздала?
- Нет, кстати, вообще ничего не было. Такое чувство, что будто так и должно быть. То есть я никуда не опоздала, ничего такого не было. Но сейчас, бывает, сидим с ним, вспоминаем и думаем, что будет что рассказать внукам.
- А что дальше было? Второй его приезд?
- Мне вообще не верилось, что он еще приедет, а получилось так, что он каждые два-три месяца приезжал на 3-4 дня. Первое время мы встречались только с утра до вечера, а потом - мне кажется, в третий его приезд - я уже маме рассказала, что у меня есть мальчик, и спросила, можно ли мне остаться у него ночевать.
Мама сказала: на одну ночь - ладно, но в остальные дни приходи домой. Когда же папа узнал, что я у мальчика остаюсь, он так разозлился: "Как это - тебе еще 18 лет нет?".
А муж у меня такой ненавязчивый, и интимная близость ему в первую ночь была не нужна, так что мы реально всю ночь провели за просмотром фильмов… Понятное дело, в школу я не пошла. Какая там школа, когда человек на три дня приехал?
Когда папа об этом узнал... Боже ты мой, потому что у меня папа такой, что школа на первом месте, и никаких мальчиков. У него логика такая, что в любом случае мальчики мешают школе. Я сначала ему соврала, что была на занятиях, но не тут-то было - папа позвонил однокласснику, а тот сказал, что Леры в школе не было. Папа, конечно, ругался, сказал - "придешь домой - получишь". Короче, было весело. А потом уже, когда 18-летие было не за горами, он стал поспокойнее.
- Лера, ты единственный ребенок в семье - поэтому папа так за тебя переживает, так бережет?
- Нет, у меня еще есть младшая сестра - у нас с ней разница 5 лет. Но мы очень разные.
Она стеснительная, немного даже скованная, то есть от нее никто ничего "такого" не ожидает. Это я сорвиголова… Мне бы пойти погулять, прогулять школу - вот такой подросток...
- А в школе ты училась неплохо или были проблемы?
- Да нет, проблем как-то у меня не было - школу я окончила. (Смеется.) Строго на шестерки училась, то есть от 6 и выше. Но все равно у папы всегда было такое - мальчики мешают. Он как-то оберегал меня постоянно от всего, зная, что я люблю приключения…
- Как вы с Бэнхуром проводили время в Риге, когда он приезжал, кроме того что фильмы по ночам смотрели? Что ты ему показывала? Какое у него впечатление о городе и вообще о Латвии?
- Ой, ему очень нравится Рига, и до сих пор. Особенно Старый город. И Юрмала, конечно.
Когда он приезжал, мы постоянно гуляли по Старой Риге, ездили в Юрмалу, куда только не ездили… Ходили в "Лидо", он впервые в жизни там встал на коньки…
В общем, старались проводить время вместе по максимуму. Получалось так, что он уезжал на третий или четвертый день утром. Так что выходило, что не три, а всего два дня был со мной. Поэтому какая там школа?! Хотелось быть вместе все это время.
- Скажи, Лера, а разница в возрасте тебя не смущала? Ты изначально знала, сколько ему лет?
- Нет. (Смеется.) Сначала я посмотрела на фотографию - ну ладно, думаю, молодой… Мне всегда нравились мальчики постарше, то есть одногодки вообще не интересны были, мне с ними нечем заняться. Ну что можно делать с мальчиком в 16 лет? Ничего. Поэтому для меня "чуть постарше" было очень даже хорошо.
Кстати, он сначала тоже не знал, сколько мне лет. И вот когда приехал,
я как-то проболталась, что мне только 17 будет. Он такой - "Ого, ничего себе!", но не растерялся, ладно, мол. И тут спрашивает: "А ты знаешь, сколько мне лет?». Я говорю: "Ну как бы да...".
А потом захожу в его профиль на сайте знакомств и смотрю, а ему - 31. Ну ладно, думаю, хотя раз сто, наверное, переспросила : "Это точно? Ты уверен?". Нет, меня это не смутило, главное - молодо выглядит. Только я поняла, что папе лучше об этом не говорить.
- Но когда-то же пришлось все-таки папе сказать?
- Это произошло уже после того, как я переехала. Изначально мама тоже не знала, сколько ему лет. Я говорила, что 25. Наша первая совместная поездка была в Прагу, мне было 17 лет, и мама попросила копию его паспорта на всякий случай. Блин, а там же возраст!
Я волновалась целую неделю, придумала, что положу эту бумажку в конверт, заклею его и отдам в самый последний день перед отъездом. И тут мама открывает прямо передо мной этот конверт, смотрит на распечатку… и - "Подожди-ка, подожди-ка, сколько ему лет - 31?". При этом у нее даже лицо не поменялось, то есть как будто вообще все равно человеку.
Я тут целую неделю переживала, нервничала, у меня руки тряслись… А мама сказала просто: "Ну ты прям как крестная". И все. У них тоже разница в возрасте около 13 лет.
- Просто мама, наверное, уже поняла, что у вас все серьезно, увидела, как Бэнхур к тебе относится…
- Наверное. Да и вообще мама такой человек, она считает - твоя жизнь, и делай что хочешь. Поэтому так спокойно и отреагировала. А вот когда я уже переехала в Финляндию, мама проговорилась папе.
- Уточни, пожалуйста, в Финляндию ты переехала в каком году, через сколько лет после того, как вы познакомились?
- Через два года. Ну да, то есть я окончила школу и сразу переехала. Мне было тогда 18 лет, на носу уже 19. И вот когда мама проговорилась папе, он пишет мне сообщение - такое шуточное, мол, ну ты и старика себе нашла. Я такая - "Что, ты знаешь, сколько ему лет?". Он говорит - да, мама проболталась. Я думаю, ну вот тебе здрасьте - до свидания, я-то хотела сама все рассказать. Некрасиво как-то получилось, что он не от меня все это узнал.
Но папа уже нормально, спокойно отреагировал, потому что - ну а что ему еще делать? Я же уже чемоданы собрала и уехала. К тому же я уже взрослая девчонка.
И сейчас они уже нормально общаются. В прошлом году мы уже приезжали в Латвию всем семейством - с мужем, с доченькой - и уже дома у родителей оставались, классно время проводили, общались. Через меня, конечно, потому что мои родители не знают английский. Либо на пальцах. (Смеется.)
- Скажи, а пока ты еще не переехала в Финляндию, в Риге же ты в какой-то момент представила Бэнхура родителям?
- У папы как-то не было возможности - он приезжал, а папа все время был занят, так что, что называется, лицом к лицу они так и не встретились. А мама, когда я в первый раз оставалась у него, сказала: "Ты хотя бы нас познакомь". Не было такого, что мы посидели где-то в ресторане или еще что-то, потому что мама приехала из гостей - от бабушки, и мы только с автобуса ее встретили, познакомились, проводили на троллейбус и разошлись.
- И как они друг друга приняли?
- Все нормально было. Моя мама - позитивный человек, и муж тоже очень даже позитивный.
Пока мы маму ждали, я его учила говорить на русском "здравствуйте", он пытался-пытался, но в итоге сказал - может, просто "привет"? А так вообще все даже очень здорово получилось при первой встрече.
В следующий раз они уже увиделись, когда мы приезжали в Латвию с семьей мужа. Тогда мы пошли в "Лидо". Папа, как всегда, работал - он не смог прийти, ну а с мамами мы посидели…
- И что мамы - нашли общий язык? Как они пообщались?
- Ой, тоже очень позитивно! Его маме уже за 60, но она тоже очень жизнерадостный человек, поэтому они посидели, через меня пообщались, моя мама презенты приготовила - бутылочку вина там, почему бы и нет? Как-то очень даже миленько все было.
Продолжение нашего разговора с Валерией Абуэл читайте на RUS.TVNET на следующей неделе - в истории этой девушки еще много интересного...