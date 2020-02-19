Ср, 19.02.2020
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Профсоюз: на складах Amazon в Великобритании царят адские условия труда

ФОТО: EPA/Scanpix

​На складах американского гиганта интернет-торговли Amazon в Великобритании царят адские условия труда - за последние три года здесь зарегистрированы сотни инцидентов, связанных с безопасностью рабочего места, сообщил британский профсоюз GMB.

За трехлетний период, начиная с финансового года 2016/2017, Управление по охране труда в Великобритании получило в общей сложности 622 сообщения о травмах сотрудников на складах Amazon или потенциально опасных ситуациях, которые могут привести к травмам, сообщает The Independent.

Профсоюз GMB призвал провести независимое расследование плохих условий труда на британских складах Amazon.

Профсоюз отмечает, что количество несчастных случаев на складах Amazon растет с каждым годом.

Представитель GMB Мик Рикс заявил, что профсоюз неоднократно пытался заставить Amazon улучшить условия труда для своих сотрудников, но эти усилия не увенчались успехом.

"Amazon тратит миллионы на PR-кампании, чтобы убедить общественность в том, что ее склад - отличное место работы. Однако факты показывают, что становится только хуже", - подчеркнул Рикс.

Тем временем компания Amazon вновь отвергла обвинения в отношении плохих условий труда на ее складах.

Галерея: На складах американского гиганта интернет-торговли Amazon 

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