Профсоюз: на складах Amazon в Великобритании царят адские условия труда

На складах американского гиганта интернет-торговли Amazon в Великобритании царят адские условия труда - за последние три года здесь зарегистрированы сотни инцидентов, связанных с безопасностью рабочего места, сообщил британский профсоюз GMB.
За трехлетний период, начиная с финансового года 2016/2017, Управление по охране труда в Великобритании получило в общей сложности 622 сообщения о травмах сотрудников на складах Amazon или потенциально опасных ситуациях, которые могут привести к травмам, сообщает The Independent.
Профсоюз GMB призвал провести независимое расследование плохих условий труда на британских складах Amazon.
Профсоюз отмечает, что количество несчастных случаев на складах Amazon растет с каждым годом.
Представитель GMB Мик Рикс заявил, что профсоюз неоднократно пытался заставить Amazon улучшить условия труда для своих сотрудников, но эти усилия не увенчались успехом.
"Amazon тратит миллионы на PR-кампании, чтобы убедить общественность в том, что ее склад - отличное место работы. Однако факты показывают, что становится только хуже", - подчеркнул Рикс.
Тем временем компания Amazon вновь отвергла обвинения в отношении плохих условий труда на ее складах.
Галерея: На складах американского гиганта интернет-торговли Amazon