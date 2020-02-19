Крупнейший сбой в работе э-здоровья: начата проверка

Сегодня, 19 февраля, работа системы восстановлена. Ответственные за систему утверждают, что при ее обновлении произошел сбой, виновных ищут.

Это не первый раз

Семейные врачи пообещали полностью бойкотировать э-здоровье, если оно не будет восстановлено в среду. После двух дней агонии система снова заработала. Но еще накануне все были в отчаянии.

Это особенно затронуло людей из сельской местности, которые специально ехали в город за лекарствами, подстраиваясь под общественный транспорт.

Фармацевты призвали к тому, чтобы любое из обновлений или улучшений производительности системы производилось ночью, а не днем.

Национальная служба здравоохранения пояснила, что время простоя в течение полутора дней - самое длительное нарушение деятельности э-здоровья на сегодняшний день.

На выходных проводилось обновление системы, возможно, в тот момент и случился сбой.

Сообщается, что ни одна IT-компания больше не заботится о надзоре за системой. Объявленный конкурс завершился без результата, контроль за системой и ее обновлением - в ведении нескольких человек.

На сегодняшний день на электронное здравоохранение было потрачено 14,5 млн. евро, и в ближайшие три года планируется инвестировать еще 10 млн. евро.