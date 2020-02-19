Крупнейший сбой в работе э-здоровья: начата проверка

Национальная служба здравоохранения начала проверку самого длительного простоя системы э-здоровья. В течение полутора дней по всей стране лекарства можно было получить только по бумажным рецептам, а у семейных врачей - сотни неоткрытых и незакрытых больничных листов, сообщает Panorāma на LTV.
Сегодня, 19 февраля, работа системы восстановлена. Ответственные за систему утверждают, что при ее обновлении произошел сбой, виновных ищут.
Это не первый раз
Семейные врачи пообещали полностью бойкотировать э-здоровье, если оно не будет восстановлено в среду. После двух дней агонии система снова заработала. Но еще накануне все были в отчаянии.
Это особенно затронуло людей из сельской местности, которые специально ехали в город за лекарствами, подстраиваясь под общественный транспорт.
Фармацевты призвали к тому, чтобы любое из обновлений или улучшений производительности системы производилось ночью, а не днем.
Национальная служба здравоохранения пояснила, что время простоя в течение полутора дней - самое длительное нарушение деятельности э-здоровья на сегодняшний день.
На выходных проводилось обновление системы, возможно, в тот момент и случился сбой.
Сообщается, что ни одна IT-компания больше не заботится о надзоре за системой. Объявленный конкурс завершился без результата, контроль за системой и ее обновлением - в ведении нескольких человек.
На сегодняшний день на электронное здравоохранение было потрачено 14,5 млн. евро, и в ближайшие три года планируется инвестировать еще 10 млн. евро.
Видео: Сюжет Panorāma о сбое в системе э-здоровья