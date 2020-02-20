"Приговор будет обжалован". Старший прокурор о деле Золитуде

Он не согласен с критикой, высказанной судом о качестве расследования, и предупреждает, что прокуратура выскажет свои аргументы в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом, после получения полного текста приговора, потому что мотивация суда пока не ясна.

По словам Остапко, суд выбрал неудачный стиль коммуникации, публично обвинив в исходе дела одну из сторон.