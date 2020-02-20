Чт, 20.02.2020
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"Приговор будет обжалован". Старший прокурор о деле Золитуде

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Приговор Пардаугавского суда по делу о золитудской трагедии обязательно будет обжалован, заявил на Латвийском радио старший прокурор департамента анализа и управления Генеральной прокуратуры Айвар Остапко.

Он не согласен с критикой, высказанной судом о качестве расследования, и предупреждает, что прокуратура выскажет свои аргументы в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом, после получения полного текста приговора, потому что мотивация суда пока не ясна. 

По словам Остапко, суд выбрал неудачный стиль коммуникации, публично обвинив в исходе дела одну из сторон. 

Как сообщалось, Пардаугавский суд Риги во вторник оправдал всех обвиняемых по делу о золитудской трагедии, кроме инженера-строителя Ивара Сергетса, который приговорен к шести годам заключения и запрету на работу по своей профессии сроком на пять лет. 

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