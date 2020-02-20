Каршеринг обошелся дорого: чем закончилась безбашенная поездка с бегством от полиции

Реагируя на неадекватное поведение водителя, экипаж полиции пустился в погоню. Въехав в лесной массив, нарушитель и сидевший рядом пассажир бросили арендованное авто на лесной дороге и принялись убегать.

Несмотря на то, что молодым людям уже удалось забежать достаточно далеко в чащу леса, стражам порядка все же удалось призвать их к здравому смыслу и убедить прекратить бегство, рассказала телеканалу представитель Рижской муниципальной полиции Ласма Грейдане.

ФОТО: скриншот видео

Вскоре выяснилась и причина бегства: молодому человеку, который находился за рулем, едва исполнилось 18 лет, и он не имел водительских прав.