Каршеринг обошелся дорого: чем закончилась безбашенная поездка с бегством от полиции

Патруль муниципальной полиции в Плявниеках обратил внимание на подозрительное поведение водителя за рулем автомобиля Fiat каршеринговой компании CityBee. При виде стражей порядка молодой человек "дал по педалям" и попытался скрыться, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
Реагируя на неадекватное поведение водителя, экипаж полиции пустился в погоню. Въехав в лесной массив, нарушитель и сидевший рядом пассажир бросили арендованное авто на лесной дороге и принялись убегать.
Несмотря на то, что молодым людям уже удалось забежать достаточно далеко в чащу леса, стражам порядка все же удалось призвать их к здравому смыслу и убедить прекратить бегство, рассказала телеканалу представитель Рижской муниципальной полиции Ласма Грейдане.
Вскоре выяснилась и причина бегства: молодому человеку, который находился за рулем, едва исполнилось 18 лет, и он не имел водительских прав.
На место происшествия были вызваны работники Госполиции. Теперь молодой человек может только пожалеть, что был в этот день не в школе: штраф придется платить как полиции, так и каршеринговой компании — за нарушение правил пользования автомобилем и нанесенные транспортному средству повреждения.