Королева запретит принцу Гарри и Меган зарабатывать на своих титулах

Королевские супруги планировали оставить за собой возможность использовать бренд, но сейчас они не смогут делать этого ни в личных, ни в бизнес-целях: это право будет пересмотрено из-за их отказа от королевских полномочий.

Так, герцоги Сассекские не смогут использовать свой Instagram-аккаунт под таким названием, где за ними следят почти 11,2 миллиона пользователей, а также свой сайт. Также супруги образовали благотворительный фонд под брендом Sussex Royal.

8 января принц Гарри и Меган Маркл внезапно сделали сообщение о том, что отказываются от статуса старших членов семьи и полагающихся в связи с этим привилегий в связи с тем, что решили начать независимую жизнь.

Как пишут СМИ, данное решение оказалось неприятным сюрпризом для королевской семьи. Королева была расстроена решением внука, а принцы Чарльз и Уильям даже разозлились. Но позднее Елизавета II объявила, что поддерживает это решение.