"Это была любовь зависимого": экс-жена Гуфа рассказала о его срывах

16 января Айза не выдержала и написала публикацию, в которой пожаловалась, что она устала быть "всероссийской бывшей".

Началось с того, что сын захотел поехать в Таиланд со своим отцом - рэпером Гуфом, но общаясь с сыном и экс-мужем по телефону, Айза поняла, что все выходит из-под контроля.

"Я понимаю, что Леша на грани. Он говорит: "Я оставлю Сэма еще на неделю". У меня внутри все ломается. Я боюсь..." - признается Анохина.

Уже до скандальных прямых эфиров рэпера в Instagram Айза поняла, что Гуф нетрезвый. Оказывается, сын телеведущей должен был вернуться в Россию с другом рэпера. Как только мальчик сел в самолет, Долматов начал снимать прямые эфиры с угрозами и вести себя бесконтрольно.

"Для кого-то это смешно. Но мне не смешно. Это больно... Человек сходит с ума в прямом эфире", - утверждает Айза.

Подписчики стали проецировать это на Анохину, призывая ее ехать и спасать Долматова. Такая реакция общественности разозлила ее нынешнего мужа. Он резко выразился в адрес супруги, подчеркнув, что женат на "бывшей жене Гуфа".

"Я его могу понять. Этот человек подписал контракт с дьяволом. Ему от этого тяжело... У меня нет никаких чувств к Леше", - поясняет женщина.

Айза призналась, что именно из-за этой ситуации они разведутся.

Анохина не выдержала и записала видео со слезами в соцсети. Артистка просила комментаторов понять, что ее родные читаю все, что пишут в интернете. Публичные скандалы отражается на ее семье.

Женщина вспоминает, что она часто его спасала. После их расставания ситуация усугубилась. По ее словам, Гуф сейчас находится на грани. Айза рада, что Кети Топурия продолжает строить свою жизнь без него.

Анохина не допускает ни единой мысли, что они могли бы вновь быть вместе.

"Я не люблю его как мужчину. Я его люблю как отца своего любимого человека - сына Сэма. Я люблю его как друга. Я знаю, что он придет ко мне на помощь... Я не любила его никогда. Это была любовь зависимого и созависимого", - поясняет она.

Айза подчеркивает, что нет смысла говорить о любви, если Гуф не умеет любить. Их отношения изначально были фальшивыми.

"Он болен, а я была больна им. Ребенок - это была единственная миссия для встречи", - отмечает она.