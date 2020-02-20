В Латвии в 2020 году ликвидируют шесть школ

На сегодняшний день согласована ликвидация шести образовательных учреждений в 2020 году, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве образования и науки (МОН).
Кроме того, МОН согласовало реорганизацию трех школ, изменив их уровень обучения, а также присоединение четырех образовательных учреждений к другим.
30 июня будет ликвидирована Асунская начальная школа, 31 июля - Извалтская основная школа, а 31 августа будут ликвидированы Айзкраукльская вечерняя (сменная) средняя школа, Ливанская краевая вечерняя (сменная) средняя школа, Эвелская основная школа и Силюкалнская основная школа.
С 1 сентября реорганизованы будут Вандзенская основная школа, которая станет Вандзенской начальной школой, Вилгалская основная школа, которая станет Вилгалской начальной школой, а с 31 июля Мисская средняя школа станет Мисской основной школой.
С 1 июля к другим образовательным учреждениям будут присоединены Гулбенская вечерняя (сменная) средняя школа и Даугавпилсская 1-я специальная основная школа, а с 31 августа - Сунтажская основная школа-интернат - реабилитационный центр и Вилякская основная школа.
В прошлом году реорганизованы со сменой уровня обучения были 12 образовательных учреждений, присоединены к другому образовательному учреждению - 28 школ, а ликвидированы - 14 школ.