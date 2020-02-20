За контрабанду сигарет задержан почетный консул Латвии в Украине

Как проинформировала погранохрана Украины, в автомобиле Toyota, который в среду пытался пересечь украинско-венгерскую границу, были найдены несколько тысяч пачек контрабандных сигарет.

Сигареты были помещены в три чемодана.

ФОТО: скриншот видео

У автомобиля, в котором находились три человека, были дипломатические номера.

Водитель показал пограничникам удостоверение почетного консула Латвии и, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, отказался позволить проверить машину.

Пограничникам пришлось применить против Игнатко физическую силу.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Этот инцидент примерно на шесть часов парализовал деятельность контрольно-пропускного пункта.

Теперь Игнатко могут быть выдвинуты обвинения в контрабанде товаров, а также в подделке документов.

Кроме того, он может быть призван к ответственности за административное нарушение - неподчинение требованиям пограничников.

Игнатко в июле 2019 года был назначен почетным консулом Латвии в Ужгороде и Закарпатском округе.

Видео: Задержание почетного консула Латвии в Украине

Представитель МИД Латвии Янис Бекерис порталу TVNET рассказал, что Игнатко нужно называть бывшим почетным консулом, так как сейчас он уже отозван.

"Должны были последовать мгновенные действия, так как репутация должна быть незапятнанной", - сказал Бекерис и добавил, что Игнатко - гражданин Украины, а не Латвии. Однако нужно выяснить все обстоятельства произошедшего.

У Игнатко нет дипломатического иммунитета.