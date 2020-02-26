Объясняют ученые: крепче ли кости у любителей кофе?

Чашка горячего кофе каждое утро - такой ритуал соблюдает большая часть людей. Ученые обнаружили, что этот бодрящий напиток укрепляет кости человека, сообщает портал Insider.
Ученые гонконгского университета провели исследование, в котором приняли участие 564 взрослых жителя Китая. Они сравнили минеральную плотность костной ткани людей, которые ежедневно пьют кофе, и тех, кто этого не делает.
Они обнаружили, что любители кофе имеют гораздо более высокую минеральную плотность в своих костях, что означает, что их кости сильнее. Ученые определили три молекулы, связанные с потреблением кофе и крепостью костей.
Хотя и исследование основано на заявлениях людей, однако считается, что этого достаточно для подтверждения теории.
В 2012 году в исследовании Национального института здоровья приняли участие 400 000 граждан США. Тогда выяснилось, что те, кто пьют кофе каждый день меньше склонны к смерти от сердечных заболеваний, нежели те, кто этого не делают.
В свою очередь, в исследовании 2017 года были проанализированы 500 000 жителей США. И тут подтвердились вышеупомянутые результаты.