Бывшие москвичи о России: если хочешь выжить - или молчи, или беги

Дима: Мне больно, что мои друзья, которые ходили на баррикады в 1991 году, кто сносил памятник Феликсу Дзержинскому [советский политический деятель, основатель и глава Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, "железный Феликс"] на Лубянке, те, что выжили в условиях бандитского бизнеса 90-ых, забыли, как хотели быть свободными. Им просто хочется жить дома, а не в тюрьме. Обеспечивать и видеть свою семью. Мы не осуждаем этих людей.

Катя: Я не поклонник Бориса Немцова [известный политический деятель, первый нижегородский губернатор, убит в 2015 году, место убийства народ прозвал "Немцов мост", и там до сих круглосуточно дежурят активисты, охраняя от полиции цветы и мемориал], но он говорил, что если вы думаете, что Россия нуждается в демократии или кто-то страдает от ее отсутствия, то вы глубоко заблуждаетесь! Россия не готова к демократии – общество не достаточно развито. Те, кто обладает критическим мышлением - или уезжает, или попадает в тюрьму или терпит, если некуда уехать или не хочется сидеть.

Русский народ ничего хорошего не видел. Люди привыкли страдать, жить в лишениях.

Когда во времена Бориса Ельцина [первый президент Российской Федерации, занимал пост с 1991 по 1999 год ] пенсии задерживали по полгода, старики терпели. А сейчас им кажется, что все отлично – платят ведь вовремя. Россияне помнят много плохого, и то, что происходит сейчас, на фоне прошлого не кажется таким уж страшным или чем-то из ряда вон выходящим. Уверена, что ни мы, ни наши потомки – не застанем в России настоящей демократии.

Дима: Плохо в России не всем. Люди живут, совершенно не страдая от того, что происходит – им попросту не с чем сравнивать. Они никогда не были за границей, а по телевизору показывают загнивающий запад. Поэтому большая часть населения живет и радуется, что пенсии вовремя и нет войны. В то время как элита продолжает набивать свои карманы.

Катя: Я – самый настоящий политический иммигрант. Меня не устраивала ситуация в России, поэтому я решила уехать.

Дима во времена работы депутатом ФОТО: из личного архива

Лучше быть голодным, но свободным

Дима: Я начал приезжать в Латвию еще в 2000-х годах, по делам бизнеса. Сначала оставался в гостиницах, потом начал снимать квартиру. Когда есть своя недвижимость, намного удобнее – можно приехать под настроение и по необходимости. Купил, начал жить - половину времени в Москве, половину здесь. И, наступил момент, когда я понял, что если не уеду я, то вдвоем мы не переедем никогда. Катя подтянулась.