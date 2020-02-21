Коронавирус: в Москве идет "охота" на приезжих из Китая

По словам градоначальника, сотрудники Министерства внутренних дел РФ и медики проводят рейды по местам возможного проживания китайцев — гостиницам, общежитиям и квартирам. Граждан Китая также ищут в метро и наземном транспорте. Для поиска, среди прочего, используется система распознавания лиц.