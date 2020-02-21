Раскол в "Честь служить Риге": партию покинули шесть членов правления

Из партии "Честь служить Риге" (ЧСР) выбыли шестеро членов правления, включая депутатов Рижской думы. Об этом со ссылкой на депутата РД Вячеслава Степаненко сообщает агентство LETA.
По данным агентства, партию покинули Эйжения Алдермане, Ирина Винник, Игорь Соломатин, Андрей Каменецкий, Вячеслав Степаненко и депутат Сейма Юлия Степаненко.
По словам Вячеслава Степаненко, таким образом он и его коллеги протестуют против "самоуправства и стиля поведения Олега Бурова".
Более подробные комментарии экс-члены ЧСР пообещали дать в понедельник, 24 февраля, в 11:00 в Зале портретов РД.