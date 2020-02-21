Раскол в "Честь служить Риге": партию покинули шесть членов правления

По данным агентства, партию покинули Эйжения Алдермане, Ирина Винник, Игорь Соломатин, Андрей Каменецкий, Вячеслав Степаненко и депутат Сейма Юлия Степаненко.

По словам Вячеслава Степаненко, таким образом он и его коллеги протестуют против "самоуправства и стиля поведения Олега Бурова".