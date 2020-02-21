Пт, 21.02.2020
Эти обломки душ невозможно так просто собрать, нельзя позвать на помощь пожарных и спасателей. Эти люди надеялись, что прокуратура и суд станут их спасителями душ. Однако и эта последняя надежда была разрушена в день, когда объявили решение. Илья Козин, журналист TVNET

Тревога: из т/ц Domina эвакуированы сотни посетителей

Торговый центр Domina Shopping

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Вечером в пятницу, 21 февраля, из торгового центра Domina Shopping эвакуированы около 400 посетителей после срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Информация о срабатывании сигнализации в торговом центре на ул. Иерикю поступила около 18 часов вечера.

На место оперативно прибыли пожарные, однако возгорания обнаружено не было.

В соответствии со стандартной процедурой, представители VUGD проведут превентивную беседу с администраторами здания о пожарной безопасности, после чего посетители смогут вернуться в помещения торгового центра.

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