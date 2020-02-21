Тревога: из т/ц Domina эвакуированы сотни посетителей

Вечером в пятницу, 21 февраля, из торгового центра Domina Shopping эвакуированы около 400 посетителей после срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Информация о срабатывании сигнализации в торговом центре на ул. Иерикю поступила около 18 часов вечера.
На место оперативно прибыли пожарные, однако возгорания обнаружено не было.
В соответствии со стандартной процедурой, представители VUGD проведут превентивную беседу с администраторами здания о пожарной безопасности, после чего посетители смогут вернуться в помещения торгового центра.