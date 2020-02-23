Вс, 23.02.2020
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Фото: Светлана Лобода поделилась коллажем с Собчак в форме сотрудника гестапо

Светлана Лобода

ФОТО: скриншот видео

Украинская певица Светлана Лобода разместила на своей Instagram-странице фотоколлаж с телеведущей Ксенией Собчак. Телеведущая была представлена в форме сотрудника гестапо. 

Журналистка на снимке пытала пристегнутую к стулу Светлану Лободу. Собчак держала в руках фотографию Тилля Линдеманна.

Таким образом, вышла некая аллюзия на фрагмент фильма "Семнадцать мгновений весны" и интервью певицы на шоу "Осторожно, Собчак". 

Тогда Ксения настойчиво пыталась выведать про характер отношений Лободы и немецкого артиста. Но Лобода держалась стойко и отметила, что она не может говорить из-за подписанного контракта. 

Подписчики звезды моментально отреагировали на столь красноречивое фото:

"Когда все спрашивают про тот самый клип", "Было бы странно если бы после такого клипа была тишина", "Ощущения после просмотра "Осторожно, Собчак"", "А Вас, Лобода, я попрошу остаться", "а дальше было интересное немецкое кино".

Намекали пользователи Сети на скандальный порноклип Тилля Линдеманна. 

Но были и такие, кто поинтересовался у Светланы, почему она соврала, что поддерживала Микеллу Абрамову после "Голоса". В недавнем интервью Алсу сказала, что Лобода слукавила. Певица оставила этот комментарий без ответа. 

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