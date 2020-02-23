Фото: Светлана Лобода поделилась коллажем с Собчак в форме сотрудника гестапо

Украинская певица Светлана Лобода разместила на своей Instagram-странице фотоколлаж с телеведущей Ксенией Собчак. Телеведущая была представлена в форме сотрудника гестапо.
Журналистка на снимке пытала пристегнутую к стулу Светлану Лободу. Собчак держала в руках фотографию Тилля Линдеманна.
Таким образом, вышла некая аллюзия на фрагмент фильма "Семнадцать мгновений весны" и интервью певицы на шоу "Осторожно, Собчак".
Тогда Ксения настойчиво пыталась выведать про характер отношений Лободы и немецкого артиста. Но Лобода держалась стойко и отметила, что она не может говорить из-за подписанного контракта.
Подписчики звезды моментально отреагировали на столь красноречивое фото:
"Когда все спрашивают про тот самый клип", "Было бы странно если бы после такого клипа была тишина", "Ощущения после просмотра "Осторожно, Собчак"", "А Вас, Лобода, я попрошу остаться", "а дальше было интересное немецкое кино".
Намекали пользователи Сети на скандальный порноклип Тилля Линдеманна.
Но были и такие, кто поинтересовался у Светланы, почему она соврала, что поддерживала Микеллу Абрамову после "Голоса". В недавнем интервью Алсу сказала, что Лобода слукавила. Певица оставила этот комментарий без ответа.