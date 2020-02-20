Девушкам из порноклипа Тилля Линдеманна начали поступать угрозы

Напомним, 5 февраля в Сети был опубликован клип на песню Линдеманна Platz Eins. Позже артист разместил на порносайте клип Till the End, который смонтирован из всего, что не вошло в основное видео. Преимущественно это были откровенные сцены сексуальной оргии. В нем Линдеманн играл не последнюю роль.