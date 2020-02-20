Чт, 20.02.2020
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Девушкам из порноклипа Тилля Линдеманна начали поступать угрозы

Тилль Линдеманн

ФОТО: скриншот

Девушкам, которые снялись в порноклипе нового музыкального проекта Тилля Линдеманна начали поступать угрозы. Об этом пишет "Экспресс-газета".

Напомним, 5 февраля в Сети был опубликован клип на песню Линдеманна Platz Eins. Позже артист разместил на порносайте клип Till the End, который смонтирован из всего, что не вошло в основное видео. Преимущественно это были откровенные сцены сексуальной оргии. В нем Линдеманн играл не последнюю роль. 

Как утверждают СМИ, лидер "Мужского государства" Владислав Поздняков, находящийся в Польше объявил охоту на "опозоривших нацию" актрис.

Одна из жертв представляет запись угроз Позднякова, в которой он говорил, что девушка "даже не представляет его ресурсов и возможностей". Кроме того, в своем стриме экстремист призывал убивать участниц съемок. Мужчина якобы даже поддержал убийство девушек. 

Как пишет Lenta.ru, "Мужское государство" - движение и одноименная закрытая группа во "ВКонтакте" с более чем 150 тысячами подписчиков. В паблике пропагандируется национализм и женоненавистничество.

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